ارتفاع درجات الحرارة اليوم وطقس رطب ليلاً

يتوقع أن يكون طقس الإمارات اليوم الأحد 11 أغسطس/آب صحواً مع احتمال هطول أمطار غزيرة أحياناً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تشكل بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويحتمل هطول أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية نتيجة تشكل السحب الحملية مما قد يؤدي إلى هطول الأمطار.

وفي حين توقعت إدارة الأرصاد الجوية هطول أمطار على بعض أجزاء من البلاد، إلا أن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الاثنين في بعض المناطق الساحلية الغربية.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة اليوم لتصل إلى 50 درجة مئوية في رزين ومزيرعة وجازيورة والقوع، وفي أبوظبي ودبي تصل إلى 45 و43 درجة مئوية، وفي الجبال قد تنخفض إلى 22 درجة مئوية، كما قد تنخفض الرطوبة إلى 15 في المائة، ومن المتوقع أن تصل الرطوبة إلى 85 في المائة في المناطق الساحلية والجزر.