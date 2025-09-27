ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في دبي وأبو ظبي والشارقة

انتهى الصيف الحار، وبدأ الطقس في البلاد يبرد تدريجيًا، مع بداية الخريف رسميًا هذا الأسبوع. وستبقى سماء الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد 28 سبتمبر صافية إلى غائمة جزئيًا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي حول 40 درجة مئوية.
بلغت درجة الحرارة العظمى في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السبت 27 سبتمبر 44.9 درجة مئوية في سويحان (العين) عند الساعة 2:30 مساءً.
وتراوحت درجات الحرارة العظمى في الإمارات مثل دبي وأبو ظبي والشارقة بين 39 إلى 42 درجة مئوية خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك، مما يشير إلى أن السكان يمكنهم التطلع إلى أيام أكثر برودة الآن.
لن يختلف الوضع كثيرًا يوم الأحد أيضًا. وستصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة مئوية في الإمارات الثلاث: دبي وأبو ظبي والشارقة.
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات إن الطقس سيكون رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب.
تهب رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول إلى شمالية غربية. وتنشط الرياح أحيانًا على البحر ليلًا وفجر الاثنين، بسرعة تتراوح بين 10 و2 كم/ساعة، وتصل إلى 40 كم/ساعة.
ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج، يتحول إلى مضطرب غربا مع حلول الصباح الباكر من يوم الإثنين في الخليج العربي وخفيفا في بحر عمان.