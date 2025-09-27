ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في دبي وأبو ظبي والشارقة

انتهى الصيف الحار، وبدأ الطقس في البلاد يبرد تدريجيًا، مع بداية الخريف رسميًا هذا الأسبوع. وستبقى سماء الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد 28 سبتمبر صافية إلى غائمة جزئيًا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في أبوظبي ودبي حول 40 درجة مئوية.