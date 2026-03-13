ارتفاع تشغيل الناقلات الوطنية الإماراتية إلى 44.6%

حققت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة استعادة بنسبة 44.6 في المائة في مستوياتها التشغيلية مقارنة بسعتها السابقة، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة.
وفي الفترة ما بين 1 و12 مارس، تم التعامل مع 1.4 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، حيث صرح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بأن سلامة الأشخاص تظل أولوية قصوى ومطلقة، مشيراً إلى أن قطاع الطيران أدار هذه المرحلة بمسؤولية ومهنية. وفي نفس الفترة الزمنية، تم تسجيل 7,839 حركة للملاحة الجوية في المجال الجوي للدولة، وقد نصحت السلطات المسافرين بمتابعة آخر التحديثات الصادرة عن شركات الطيران قبل التوجه إلى المطارات.
وكانت السلطات الإماراتية قد ذكرت في 3 مارس أن الدولة فتحت ممرات جوية آمنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما مكنها من تشغيل ما يصل إلى 48 رحلة جوية في الساعة كجزء من الاستعادة التدريجية للحركة الجوية في أعقاب التطورات الإقليمية الأخيرة. وخلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول آخر المستجدات، قال وزير الاقتصاد والسياحة عبد الله بن طوق المري إن قطاع الطيران يعمل وفق إطار مؤسسي واضح يركز على الجاهزية والتنسيق والسلامة، مع وضع سلامة الأجواء والبشر كأولويات قصوى. كما أكد أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت عمليات طيران استثنائية في مطارات الدولة لتسهيل مغادرة المسافرين العالقين الذين تأثروا بتعطل الرحلات، حيث يتم تنفيذ هذه العمليات وفقاً لجداول زمنية ستقوم شركات الطيران بإبلاغ المسافرين المتضررين بها مباشرة.
