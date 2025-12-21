ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في الإمارات يوم الاثنين

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية في أبوظبي، و24 درجة مئوية في دبي والشارقة، ارتفاعًا من 21 درجة في أبوظبي والشارقة و22 درجة في دبي يوم الأحد. بينما ستنخفض درجات الحرارة الصغرى في أبوظبي والشارقة إلى 13 درجة مئوية، في حين ستسجل دبي 14 درجة مئوية كدرجة صغرى يوم الاثنين.