ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة في الإمارات يوم الاثنين

بعد فترة من عدم الاستقرار الجوي التي شهدت هطول أمطار غزيرة، وفيضانات وتساقط حبات البَرَد، عاش سكان دولة الإمارات نهاية أسبوع باردة، مع انخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.
إلا أنّه، ووفقًا للمركز الوطني للأرصاد (NCM)، فمن المتوقع أن تشهد الدولة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يوم الاثنين الموافق 22 ديسمبر 2025.
ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية في أبوظبي، و24 درجة مئوية في دبي والشارقة، ارتفاعًا من 21 درجة في أبوظبي والشارقة و22 درجة في دبي يوم الأحد. بينما ستنخفض درجات الحرارة الصغرى في أبوظبي والشارقة إلى 13 درجة مئوية، في حين ستسجل دبي 14 درجة مئوية كدرجة صغرى يوم الاثنين.
ستكون السماء غائمة جزئيًا بوجه عام، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة. ومن المتوقع ظهور سحب منخفضة فوق الجزر وبعض المناطق الغربية من الدولة، فيما يستعد السكان – لا سيما في المناطق الساحلية الغربية والمناطق الداخلية – لليلة رطبة وصباح رطب يوم الثلاثاء.
تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تكون حركتها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. ويكون البحر متوسطًا إلى خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.