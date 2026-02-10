ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة يوم الأربعاء (11 فبراير).
سيكون الطقس أكثر دفئاً قليلاً يوم الأربعاء، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في مختلف أنحاء البلاد. وقد تشهد أبوظبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، بينما ستكون دبي أقل برودة قليلاً عند 28 درجة مئوية.
ويمكن للمقيمين في أبوظبي توقع درجات حرارة صغرى تصل إلى 17 درجة مئوية، بينما من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في دبي إلى 18 درجة مئوية كحد أدنى.
وأشار مركز الأرصاد إلى أن الأجواء ستكون صحوة بوجه عام إلى غائمة جزئياً، مع ظهور سحب منخفضة جهة الشرق.
وسيكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف فوق بعض المناطق الساحلية والجزر.
ومن المتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة في أنحاء البلاد. وسوف تكون الهبات لطيفة بسرعة تتراوح بين 10 إلى 20 كم/ساعة، ولكنها قد تصل إلى 30 كم/ساعة.
أما حالة البحر فسيكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.