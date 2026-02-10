ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بالإمارات غداً

سيكون الطقس أكثر دفئاً قليلاً يوم الأربعاء، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية في مختلف أنحاء البلاد. وقد تشهد أبوظبي درجات حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية، بينما ستكون دبي أقل برودة قليلاً عند 28 درجة مئوية.