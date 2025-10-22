ارتفاع الوعي الصحي يغيّر شهية الشرق الأوسط للطعام خارج المنزل

تخضع العادات الغذائية في جميع أنحاء الشرق الأوسط لثورة هادئة. يظهر تقرير جديد صادر عن شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) بعنوان «صوت المستهلك 2025: نتائج الشرق الأوسط»، أن التكنولوجيا، والميزانيات الأسرية الأكثر إحكامًا، والوعي المتزايد بالصحة، تغيّر الطريقة التي يتناول بها الناس الطعام في المنطقة.
وفقًا للنتائج، فإن 53% من المستهلكين في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، يشترون الأطعمة الجاهزة أو يطلبون الوجبات الجاهزة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، مقارنة بنسبة تزيد قليلاً على 30 في المئة على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، يتناول 40% الطعام في المطاعم من مرة إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 25%.
استطلعت الدراسة آراء المستهلكين في كل من الإمارات والسعودية وقطر ومصر، ورسمت صورة لمنطقة تحاول الموازنة بين ارتفاع التكاليف من جهة، والراحة والصحة والوعي المتزايد بالأثر المحلي من جهة أخرى.
بالنسبة للعديد من السكان، فإن هذا التحول ملموس في المنازل مباشرة. تقول المغتربة الأمريكية في دبي، ناتاليا ميرادا، إن الوعي بالمسألة ظهر بعد سنوات من سهولة الاعتماد على الراحة.
وقالت: "في السابق، كنا ننفق ما يقارب ألف درهم أسبوعيًا على الوجبات الجاهزة والتوصيل — وقد أصبح الأمر مكلفًا للغاية. ثم، قبل نحو عامين، تغيّر الوضع تمامًا بالنسبة لنا. كنت قد اكتسبت نحو خمسة كيلوغرامات، وأثار طبيبي القلق وسألني عمّا يحدث. كانت تلك بمثابة جرس إنذار. منذ ذلك الحين، خفّضنا طلبات الطعام إلى نحو 300 درهم أسبوعيًا، ونطلب عادة في عطلة نهاية الأسبوع فقط".
وأوضحت أن هذا التغيير نابع ليس فقط من التكلفة، بل أيضًا من النفايات الناتجة. وأضافت: "من المقلق التفكير في أن قطعة بلاستيكية واحدة قد تستغرق قرونًا لتتحلل".
وأشارت ميرادا إلى أن أسرتها تبنت منذ ذلك الحين عادات صحية.
وقالت: "بدأت أيضًا في إعداد العصائر الطازجة في المنزل وتخزينها في زجاجات زجاجية، وبما أن لدينا طاهٍ في المنزل، أصبح من الأسهل تناول الطعام الصحي والتفكير بما نستهلكه. كما أنه يساعدنا على التفكير في تأثيرنا على المناخ أيضًا".
وأضافت أن فترة إقامتها في هولندا جعلتها أكثر وعيًا بمسألة هدر الطعام والاستدامة.
وقالت: "عندما كنت أعيش في هولندا، كان التخلص من النفايات أمرًا يؤخذ على محمل الجد، كانت هناك قواعد صارمة حول كيفية فرز وإدارة مخلفات الطعام. تلك التجربة بقيت راسخة في ذهني، وجعلتني أكثر وعيًا بتأثير عاداتنا الغذائية على البيئة. ومن المشجّع أن أرى هذا الوعي ينمو هنا أيضًا".
بينما يتجه كثيرون نحو الأكل الواعي والصحي، ما زال آخرون يجدون أنفسهم مدفوعين بعوامل الراحة والوتيرة السريعة للحياة لتناول الطعام خارج المنزل بشكل متكرر.
قال المغترب الهندي ومستشار تكنولوجيا المعلومات، ريفو موكارجـي، إن عادات الأكل لدى أسرته تتغير بحسب ظروفهم.
وأوضح: "نحن شخصان فقط، وبصراحة تناولنا الطعام خارج المنزل تقريبًا كل يوم خلال الأسبوعين الماضيين. ذلك لأننا كنا في خضم الانتقال إلى منزل جديد، وكان الطلب عبر التطبيقات أسهل. خلال هذه الفترة، كنا نطلب وجبتين أو ثلاث يوميًا، ونخرج للأكل مرة أو مرتين. نحاول أن نكون حذرين في الإنفاق… ننفق نحو 850 درهمًا أسبوعيًا… كان الأمر نوعًا من الترف — خصوصًا أنه موسم الأعياد بالنسبة لنا".
أضاف موكارجـي أن أسرته تطلب الطعام في كثير من الأحيان، لكنها تحرص على التخلص السليم من النفايات الغذائية.
وقال: "حتى وإن كنا نطلب كثيرًا، عادة مرة كل يومين، فإننا نحرص على التخلص من بقايا الطعام بطريقة مسؤولة. كل مبنى يملك نظامه الخاص للتخلص من النفايات الغذائية، لذا نحاول دائمًا فرز المخلفات والتأكد من أن العبوات لا تسبب فوضى. شخصيًا، أتجنّب الأطعمة المصنّعة قدر الإمكان".
وكشف استبيان «برايس ووترهاوس كوبرز» أن عوامل الاستدامة والأخلاقيات لها تأثير محدود للغاية على خيارات المستهلكين في المنطقة. فقط 5 في المئة من المشاركين قالوا إنهم يتأثرون بكون الطعام منتجًا محليًا أو عضويًا عند الشراء، بينما اعتبر 3 في المئة فقط أن التغليف المستدام أو الإنتاج الأخلاقي أمر مهم بالنسبة لهم أثناء التسوق.
وفي الوقت نفسه، بالنسبة لبعض العائلات، لا يتعلق تناول الطعام خارج المنزل بالراحة، بل بالتجربة المشتركة والاستمتاع.
قالت المواطنة الكازاخستانية أيجيريم نورسلطانوفا إن تناول الطعام خارج المنزل هو أحد الهوايات المفضلة لدى عائلتها.
وأوضحت: «أنفق مبلغًا كبيرًا على تناول الطعام في الخارج وطلبه. زوجي وأنا نحب زيارة البوفيهات الكبيرة مثل برنش الجمعة في "باباليشيوس" بفندق ذا ويستن، أو "سافرون" في كاليودوسكوب، أو تناول المأكولات الإيطالية الراقية في "روبرتو". عادة ما ننفق بين 1500 و2000 درهم أسبوعيًا في المطاعم. نحن حقًا نستمتع بالأماكن الفاخرة التي تقدم طعامًا عالي الجودة، رغم أن المستوى في دبي ممتاز تقريبًا في كل مكان».
وأضافت أن تناول الطعام خارج المنزل أصبح شأناً عائلياً.
وقالت: «أطفالنا يحبّون أيضًا الذهاب إلى مطعم ذا تشيزكيك فاكتوري لتناول الأطباق الأمريكية الكلاسيكية، أو إلى دين تاي فونغ لتناول الزلابية — فهذه من المفضلات لديهم».