ارتفاع الوعي الصحي يغيّر شهية الشرق الأوسط للطعام خارج المنزل

وقالت: "في السابق، كنا ننفق ما يقارب ألف درهم أسبوعيًا على الوجبات الجاهزة والتوصيل — وقد أصبح الأمر مكلفًا للغاية. ثم، قبل نحو عامين، تغيّر الوضع تمامًا بالنسبة لنا. كنت قد اكتسبت نحو خمسة كيلوغرامات، وأثار طبيبي القلق وسألني عمّا يحدث. كانت تلك بمثابة جرس إنذار. منذ ذلك الحين، خفّضنا طلبات الطعام إلى نحو 300 درهم أسبوعيًا، ونطلب عادة في عطلة نهاية الأسبوع فقط".