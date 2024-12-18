ارتفاع الطلب على المزارع في الإمارات يواجه تحديات سلوكيات مستأجرين مزعجة
مع اقتراب فصل الشتاء، يشهد أصحاب المزارع في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على تأجير مرافقهم. فالطقس اللطيف والبيئة المحيطة التي يتم صيانتها جيدًا تجعل هذا الوقت من العام جذابًا بشكل خاص للتجمعات. ومع ذلك، إلى جانب هذا الطلب، يواجهون مجموعة من التحديات.
أصبحت مزرعة بو راشد في عجمان، أحد المواقع البارزة، خيارًا شائعًا للفعاليات الشتوية. قال مالك المزرعة: "الطلب مرتفع في الشتاء لأن الطقس لطيف والمكان نظيف ومرتب. والحمد لله، يحجز العملاء معي مرة أو مرتين أو حتى عشر مرات".
يمكن للمزرعة استيعاب ما يصل إلى 100 ضيف، ولكن الأسعار قد تختلف بناءً على عدد الزوار. تعمل المنشأة بنظام الإيجار لمدة 12 ساعة ولا توفر الإقامة لليلة واحدة.
وعلى الرغم من الطلب المرتفع، فقد كشف التفاعل مع المستأجرين عن مجموعة مختلطة من التجارب. ففي حين يعامل العديد من الضيوف العقار باحترام، هناك من يظهر سلوكيات مزعجة.
شاهد الفيديو أدناه:
صرح المالك قائلاً: "بعض المستأجرين محترمون للغاية ويحافظون على المكان كما لو كان منزلهم، في حين أن البعض الآخر لديهم ميل رهيب للكذب". تنشأ المشاكل بشكل خاص عندما يفشل الضيوف في ترك المبنى نظيفًا.
ونشر مالك المكان مقطع فيديو عبر حسابه على تيك توك، يظهر المكان في حالة غير نظيفة للغاية، والطعام منتشر في كل مكان، والقمامة متناثرة.
ولتشجيع النظافة، نفذ صاحب المكان تدابير مختلفة للتخلص من النفايات. وأوضح: "بدلاً من سلة قمامة واحدة، وضعت نحو 12 سلة صغيرة وكبيرة في كل مكان".
لكن مشكلة الأضرار تبقى هاجساً، وأضاف: «فيما يتعلق بالتعويضات نأخذ مبلغاً بسيطاً ونستأجر شركة لتنظيف المكان وتعقيمه، وفي نفس الوقت نجعل المكان رائحته طيبة».
وسلط محمد سالم عبيد، مالك مزرعة أخرى من مسافي، الضوء على تحديات إضافية، خاصة فيما يتعلق بسلوك المستأجرين. وقال: "غالبًا ما يؤخر المستأجرون مغادرة المزرعة بعد الوقت المتفق عليه، مما يؤدي إلى تأخير التنظيف ويسبب لنا إحراجًا لعدم قدرتنا على تسليم المزرعة للمستأجر التالي في الوقت المحدد".
وأشار إلى وجود حالات إلغاء حجوزات في اللحظة الأخيرة دون أسباب وجيهة، مثل وجود عدد قليل من الحشرات أو وجود مزارع قريبة، على الرغم من علم الضيوف بالطبيعة الزراعية للمنطقة.
كما أعرب عبيد عن إحباطه من تجاهل المستأجرين لقواعد المنزل، مثل تشغيل الموسيقى الصاخبة وإدخال المشروبات الكحولية، على الرغم من التحذيرات المسبقة. وقال: "يرفض البعض دفع ثمن الأشياء المكسورة أو التالفة"، مؤكدًا على الموقف الصعب الذي يجد أصحاب المزارع أنفسهم فيه.
وتتجاوز التحديات التي يواجهها أصحاب المزارع قضايا المستأجرين. فقد أشار صاحب نزل "ذا كاونتر" في منطقة المدام بالشارقة إلى العوامل البيئية التي تشكل أيضًا عقبات كبيرة، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة عندما يمكن لدرجات الحرارة المرتفعة أن تلحق الضرر بالنباتات. وأوضح أن "هذا يتطلب من أصحاب النزل تحمل تكاليف بناء جدران من الطوب وتغطية المناطق الرملية المفتوحة بأرضيات متشابكة".
إن الحاجة إلى الري المناسب تصبح ضرورية للحفاظ على الغطاء النباتي. بالإضافة إلى ذلك، تنشأ تحديات البنية الأساسية بسبب المواقع النائية لهذه المزارع. يقع العديد منها في مناطق رملية أو جبلية، مما يستلزم رصف الطرق بشكل مناسب وتمديد كابلات الاتصالات.
وتتفاقم هذه التحديات بسبب المسافة من المراكز الحضرية، مما يجعل من الصعب على شركات التنظيف والموردين الوصول إلى المواقع. وتفرض السوق نفسها المزيد من التعقيدات، حيث تعمل المنافسة الشديدة على خفض الأسعار.
ويشعر أصحاب الأعمال بضغوط لخفض الأسعار، وهو ما يهدد استدامة أعمالهم، إلى جانب ارتفاع تكاليف التشغيل. وأضاف: "كل هذه العوامل تخلق بيئة مليئة بالتحديات بالنسبة لنا".