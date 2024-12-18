ارتفاع الطلب على المزارع في الإمارات يواجه تحديات سلوكيات مستأجرين مزعجة

مع اقتراب فصل الشتاء، يشهد أصحاب المزارع في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على تأجير مرافقهم. فالطقس اللطيف والبيئة المحيطة التي يتم صيانتها جيدًا تجعل هذا الوقت من العام جذابًا بشكل خاص للتجمعات. ومع ذلك، إلى جانب هذا الطلب، يواجهون مجموعة من التحديات.