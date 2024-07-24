ارتفاع الرطوبة يتسبب في تلف الثلاجات وتشقق الجدران

وقالت "عندما استيقظت في الصباح، لم تكن الثلاجة تبرد وكانت كل الأطعمة بداخلها فاسدة. طلبت من أحد الفنيين التحقق من الأمر، فقال لي إن الرطوبة الزائدة في منزلي هي التي تسببت في الضرر، كما تعطل أحد مكيفات الهواء في منزلي بسبب الرطوبة".

ونورا هي واحدة من العديد من السكان الذين يعانون من أضرار في منازلهم بسبب الرطوبة العالية في البلاد، وفي الأيام القليلة الماضية، وصلت الرطوبة إلى أكثر من 80 في المئة في مناطق عدة من البلاد.