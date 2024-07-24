ارتفاع الرطوبة يتسبب في تلف الثلاجات وتشقق الجدران
اضطرت "نورا ت". المقيمة في دبي إلى استبدال ثلاجتها بعد أن تعرضت للتلف بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في البلاد.
وقالت "عندما استيقظت في الصباح، لم تكن الثلاجة تبرد وكانت كل الأطعمة بداخلها فاسدة. طلبت من أحد الفنيين التحقق من الأمر، فقال لي إن الرطوبة الزائدة في منزلي هي التي تسببت في الضرر، كما تعطل أحد مكيفات الهواء في منزلي بسبب الرطوبة".
ونورا هي واحدة من العديد من السكان الذين يعانون من أضرار في منازلهم بسبب الرطوبة العالية في البلاد، وفي الأيام القليلة الماضية، وصلت الرطوبة إلى أكثر من 80 في المئة في مناطق عدة من البلاد.
ورغم أن درجات الحرارة بلغت في المتوسط حوالي 40 درجة مئوية، فإن المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلن عن وجود رطوبة نسبية تتراوح بين 70 و95 في المائة في المناطق الساحلية والجزر، وبين 70 و90 في المئة في المناطق الداخلية.
وقالت المواطنة نورا إن هذه كانت المرة الأولى التي تواجه فيها من مثل هذه المشكلة : "كانت لدي أعمال بناء جارية في منزلي، لذا كان هناك الكثير من الأشخاص يدخلون ويخرجون من المنزل. لست متأكدة مما إذا كان هذا هو سبب هذه المشكلة. لقد طلبت بالفعل ثلاجة ومكيف جديدين، لكنني طلبت أيضاً جهاز إزالة الرطوبة حتى لا يحدث هذا مرة أخرى".
شق في الجدار
وقال "محمد إقبال" إن الرطوبة تسببت في حدوث شق في جدار بيته: "أعيش في شقة بالقرب من السطوة، وقد تسببت الرطوبة الشديدة في حدوث شق في جدار بيتي، مما تسبب في سقوط مرآة الحائط الضخمة. ولحسن الحظ، كانت أريكتي تحتها مما منع كسر المرآة".
وقال الوافد البنغلاديشي إنه يعيش في الشقة منذ أكثر من 12 عاماً وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها مشكلة من هذا النوع. وقال: "أشعر أن صيف هذا العام والرطوبة كانا من أسوأ فصول الصيف التي قضيتها في الإمارات منذ عقدين من الزمان،أعاني من تساقط المياه من سقف منزلي طوال اليوم. لدي دلاء وقطع قماشية منتشرة في جميع أنحاء المنزل حتى لا تتسبب في تشكل برك مياه حول المنزل، وفي بعض الأحيان تتدفق المياه من السقف".
وقالت وافدة أخرى تدعى "مهناز أ"، إن الباب الأمامي وبوابة الفيلا التي تسكنها في جميرا أصبحا مسدودين منذ بداية الصيف هذا العام : "لنتمكن من فتح الباب علينا استخدام طريقة معينة وقدراً معيناً من القوة، لقد طلبنا من المالك مساعدتنا في إصلاح المشكلة ولكنه مسافر حالياً لذا يتعين علينا الانتظار حتى عودته".
وحذر الخبراء من أن الصيانة الدورية لوحدات تكييف الهواء أمر في غاية الأهمية خلال الطقس الحار.
وبالنسبة للمقيمة "رمرام هبة صقر"، كانت فاتورة الكهرباء المرتفعة بشكل غير عادي هي أول علامة على وجود خطأ ما. قالت: "كانت الرطوبة عالية، وكان تبريد مكيف الهواء منخفضاً. كانت فاتورة الكهرباء لدينا مرتفعة للغاية أيضاً، وكان الماء يتساقط من السقف، وفي النهاية، استعنا بفني ليلقي نظرة على فتحات تكييف الهواء لدينا، نحن نعيش بالقرب من موقع بناء ويبدو أن فلتر مكيف الهواء لدينا قد تراكم عليه الغبار، وقام فريق الصيانة بتنظيفه والآن عاد كل شيء إلى طبيعته".