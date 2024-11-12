ارتفاع "البيتكوين" يحول مستثمرين إلى مليونيرات بالإمارات
"ساجان مانجري"، الهولندي المقيم في دبي، أصبح مليونيراً بفضل استثماره في البيتكوين في الوقت المناسب.
اشترى المقيم في الإمارات العربية المتحدة 22 بيتكوين بسعر 535 دولاراً للقطعة بإجمالي 11770 دولاراً في يونيو 2016. وبحلول ظهر يوم الاثنين، بلغت قيمتها 1.815 مليون دولار حيث وصلت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند أكثر من 82500 دولار.
وارتفعت قيمة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى إلى مستويات قياسية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية مرة أخرى الأسبوع الماضي. ويتوقع المحللون والمستثمرون أن تكون سياسات إدارة ترامب أكثر ودية وتصب في صالح العملات المشفرة مقارنة بالإدارة السابقة بقيادة جو بايدن.
وارتفعت قيمة البيتكوين بنحو 22% خلال الأيام الستة الماضية. فبعد أن تم تداولها عند 67,363 دولار في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وصلت إلى 74,635 دولار في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني ــ اليوم الذي أُعلِن فيه فوز ترامب. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت إلى 82,218 دولار مساء الاثنين بتوقيت الإمارات.
ويعني هذا أن محفظة البيتكوين الخاصة بـ Mangrey زادت بما يزيد عن مليون درهم إماراتي في ستة أيام فقط.
وقال مهند الطنيجي، مؤسس مركز تدريب الثروة والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس للذكاء الاصطناعي، إن المستثمرين في الإمارات الذين توقعوا فوز ترامب كانوا يجمعون العملات المشفرة بشكل مطرد طوال عام 2024، مما يضعهم في وضع يسمح لهم بتحقيق مكاسب سوقية محتملة.
وأضاف أن "العديد من المستثمرين على المدى الطويل في دبي وأبو ظبي ما زالوا واثقين من استثماراتهم في العملات المشفرة، ويحافظون على مراكزهم بسبب موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة والبيئة التنظيمية الداعمة في الإمارات العربية المتحدة. وقد عزز الجمع بين فوز ترامب والسياسات الإماراتية المؤيدة للعملات المشفرة ثقة المستثمرين في الاحتفاظ بالأصول الرقمية على المدى الطويل".
قال "فيجاي فاليشا"، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سنتشري فاينانشال، إن أكبر عملة مشفرة في العالم تضاعفت أكثر من الضعف من أدنى مستوى لها في عام 2024 عند 38505 دولار، والذي وصلت إليه في 23 يناير.
تزايد تبني العملات المشفرة في الإمارات
وأضاف الطنيجي أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً ملحوظاً في تبني العملات المشفرة منذ عام 2021، حيث يمتلك الآن حوالي 30.4 في المائة - أي 3 ملايين شخص - العملات المشفرة.
وقال "مع فوز دونالد ترامب الحاسم في انتخابات 2024 وموقفه القوي المؤيد للعملات المشفرة، زادت ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تنمو إيرادات القطاع بنسبة 7.89 في المائة سنويًا، لتصل إلى 395.8 مليون دولار بحلول عام 2028. وتشمل العوامل الرئيسية التي تدفع هذا النمو إنشاء هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، والإعفاءات الضريبية على معاملات العملات المشفرة، والمشاركة المؤسسية القوية، مما يجعل الإمارات العربية المتحدة رائدة إقليمية في تبني العملات المشفرة".
وقال "جوزيف داهرية"، المدير العام في تيكميل، إن الزيادة التدريجية في اعتماد العملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة كانت مدفوعة بعوامل داخلية، مثل تنفيذ اللوائح المواتية والمبادرات الحكومية لتعزيز الابتكار التكنولوجي بدلاً من انتخاب ترامب الأخير.
هل يصل سعر البيتكوين إلى 100 ألف دولار؟
ويرى الطنيجي أن البيتكوين تظهر علامات قوية على بلوغه 100 ألف دولار، ربما بحلول أوائل أو منتصف عام 2025 إذا حافظ السوق على أداء قوي. وقال: "الزخم الحالي صعودي للغاية... ومع تزايد التفاؤل، يبدو أن هذا الهدف قابل للتحقيق في الأمد القريب إلى المتوسط، ما لم تحدث أي اضطرابات كبيرة في السوق".
وأضاف الطنيجي أن العملات المشفرة ستتحدد في المقام الأول بخمسة عوامل رئيسية - التبني المؤسسي المتزايد؛ والتقدم التكنولوجي؛ والظروف الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أسعار الفائدة والتضخم والسياسة النقدية؛ والبيئة التنظيمية المتطورة، والمخاوف البيئية بشأن استهلاك الطاقة في تعدين العملات المشفرة.
قال جوزيف داهرييه من تيكميل إنه على الرغم من تفاؤل مجتمع العملات المشفرة بأن البيتكوين قد يصل إلى 100 ألف دولار في وقت مبكر من هذا العام، إلا أن مسار السوق لا يزال غير مؤكد. وقال: "يمكن للإجراءات التنظيمية - سواء كانت إيجابية أو مقيدة - أن تعزز أو تحد من الزخم الصعودي للبيتكوين. وعلى الرغم من أن عتبة 100 ألف دولار أصبحت أقرب، فإن عدم اليقين بشأن السياسات الجديدة وتقلب سوق العملات المشفرة قد يؤثر على مسار البيتكوين".
في 6 نوفمبر، قال أمين الأصول الرقمية Copper.co. أيضًا أن مسار البيتكوين الصعودي قد يستمر في العام الجديد مع هدف 100 ألف دولار.
ويتوقع محمد حشاد، كبير استراتيجيي السوق في شركة نور كابيتال، أن تخترق عملة البيتكوين حاجز 100 ألف دولار بعد فوز ترامب في الانتخابات. وأضاف: "إن ارتفاع الاهتمام المفتوح في أسواق العقود الآجلة إلى جانب هيمنة العملات المستقرة على السوق يشير إلى أن المتداولين يتأهبون لتقلبات عالية. ومع بلوغ القيمة السوقية للعملات المستقرة مستوى مرتفعًا جديدًا وتقلبها حول 160 مليار دولار، فهناك مجال للرافعة المالية الكبيرة في السوق، مما قد يدفع عملة البيتكوين إلى الوصول إلى 100 ألف دولار في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة".
قال ريفاد محاسنة، المدير العام لشركة أوكيكس مينا، إن هناك تحولًا واضحًا في النموذج نحو المرحلة التالية من النمو للعملات المشفرة، متأثرًا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مؤخرًا، ونتائج الانتخابات العالمية وصعود الأسهم التقليدية. وقال محاسنة: "بينما لا يزال هناك عدم يقين اقتصادي كلي وجيوسياسي، مما يؤدي إلى المزيد من التقلبات قصيرة الأجل، أصبحت أساسيات البيتكوين أكثر وضوحًا لقاعدة جمهور أوسع، مع زيادة الوصول أيضًا".
كلمة تحذير
مع وصول عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، نصح المحللون بالحذر لأن العملات المشفرة متقلبة للغاية.
"لأي شخص يريد الاستثمار في أي شيء، وخاصة في العملات المشفرة، يرجى قراءة ما تستثمره. في اللحظة التي استثمرت فيها، كنت أعلم أنه سيكون استثمارًا طويل الأجل. في رأيي، أصبحت عملة البيتكوين أكثر قوة. لم أستثمر لأنني أردت أن أصبح "مليونيرًا في العملات المشفرة". لقد استثمرت لأنني أؤمن بالرؤية والتكنولوجيا،" قال مانجري.
قالت علا دودين، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة BitOasis، إن المستثمرين واثقون من أن رئاسة ترامب ستساعد في تحقيق المزيد من الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، وهو أمر ضروري في نهاية المطاف للنمو المستدام والمسؤول للصناعة. وأضافت: "سيتعين علينا الانتظار لنرى كيف يتطور هذا في المستقبل، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من الحماس في السوق في الوقت الحالي".
وقال مهند الطنيجي، مؤسس مركز تدريب الثروة والرئيس التنفيذي لشركة ماتريكس للذكاء الاصطناعي، إن التوقعات قصيرة الأجل تبدو إيجابية بشكل خاص، مدفوعة بالتغييرات المتوقعة في قيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات وبيئة تنظيمية أكثر ملاءمة للعملات المشفرة.
وقال "إن موقف ترامب المؤيد للعملات المشفرة، بما في ذلك إنشاء احتياطي استراتيجي محتمل من البيتكوين، عزز ثقة السوق. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن يستفيد القطاع من زيادة التبني المؤسسي وتحسن السيولة في السوق".