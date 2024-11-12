ارتفاع "البيتكوين" يحول مستثمرين إلى مليونيرات بالإمارات

قال جوزيف داهرييه من تيكميل إنه على الرغم من تفاؤل مجتمع العملات المشفرة بأن البيتكوين قد يصل إلى 100 ألف دولار في وقت مبكر من هذا العام، إلا أن مسار السوق لا يزال غير مؤكد. وقال: "يمكن للإجراءات التنظيمية - سواء كانت إيجابية أو مقيدة - أن تعزز أو تحد من الزخم الصعودي للبيتكوين. وعلى الرغم من أن عتبة 100 ألف دولار أصبحت أقرب، فإن عدم اليقين بشأن السياسات الجديدة وتقلب سوق العملات المشفرة قد يؤثر على مسار البيتكوين".