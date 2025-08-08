ارتفاع إيجارات الغرف المجزأة بالشارقة يدفعها لمستويات دبي

قال العديد من السكان الذين انتقلوا مؤخرًا من دبي إلى الشارقة بعد حملة مكافحة على أماكن الإقامة المكتظة، إنهم يواجهون الآن زيادة في إيجارات الغرف المجزأة ومساحات الأسرّة، حيث يزعم البعض أن الأسعار ارتفعت بأكثر من 50 في المائة في الشهرين الماضيين.

وفي حديث لـ "خليج تايمز"، قال المستأجرون إن مناطق مثل النهدة والتعاون والقاسمية شهدت ارتفاعًا في إيجارات أماكن الإقامة المشتركة، ولم يعد الكثيرون يجدون أي راحة مالية بعد انتقالهم من دبي.

انتقلتُ للتوفير، وأدفع نفس المبلغ

قال محمد رافي، وهو موظف مبيعات في مركز تجاري في دبي ويبلغ راتبه 3,000 درهم شهريًا، إنه انتقل من منطقة الرقة إلى النهدة في الشارقة في أوائل شهر يوليو، على أمل تقليل نفقات السكن. ولكن بعد أسابيع قليلة، أدرك أن الإيجار الذي يدفعه في الشارقة يكاد يكون هو نفسه ما كان يدفعه من قبل، إن لم يكن أكثر.

وقال: "كنت أدفع 1,200 درهم مقابل مساحة سرير في غرفة مشتركة في دبي. انتقلتُ ظنًا مني أنني سأجد شيئًا بسعر يتراوح بين 700 إلى 800 درهم. لكنهم الآن يطلبون 1,100 درهم هنا. إنه نفس الإيجار تقريبًا ولكن مع رحلة أطول إلى العمل".

وأضاف رافي أن في المبنى الذي يعيش فيه حاليًا، يُسمح بثلاثة أشخاص فقط في الغرفة الواحدة. وقال: "عندما سألنا عما إذا كان بإمكانهم استيعاب المزيد من الأشخاص وتقليل الإيجار، أخبرونا أن القانون لا يسمح بأكثر من ثلاثة".

بعد حملة الإنفاذ الأخيرة في دبي ضد تقسيمات السكن غير القانونية، شهدت الشارقة ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الإيجارات، خاصة في المناطق المتاخمة لدبي مثل النهدة. وقد أدى هذا التدفق من المستأجرين الجدد إلى ارتفاع يتراوح بين 10 و 20 في المائة في إيجارات أماكن الإقامة القانونية في الإمارة. كما أن الشقق الواسعة التي كانت تُشارك في السابق بين عدة مستأجرين أصبحت الآن تُؤجر بشكل متزايد للعائلات أو الأفراد، مما يغير ديناميكيات الإيجارات.

وتشهد المواقع الرئيسية مثل المجاز والرولة انخفاضًا في التوفر، بينما تُستأجر الشقق ذات الأسعار المعقولة بالقرب من حدود دبي بسرعة بسبب سهولة التنقل بين الإمارتين.

ووفقًا لقواعد الإشغال في دبي، يُسمح بشخص واحد لكل 5 أمتار مربعة من المساحة. ويعتبر تجاوز هذا الحد اكتظاظًا وانتهاكًا للقانون.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

ليس لدينا خيار

قال أفتاب، الذي يعمل في مجال اللوجستيات ويبلغ راتبه 3,800 درهم، إنه انتقل من هور العنز إلى القاسمية بعد أن قامت السلطات بتفتيش مبناه في دبي في يونيو. لكن ما كان يأمله كخطوة لتوفير التكاليف تحول بسرعة إلى وضع مرهق.

وقال: "جئت إلى القاسمية معتقدًا أن الإيجار سيكون بأسعار معقولة، لكن المالك أخبرنا أن ندفع 200 درهم إضافي بدءًا من أغسطس". وأضاف: "كانت مساحة السرير تتراوح بين 800 و900 درهم في السابق، والآن ارتفعت إلى 1,000 أو حتى 1,200 درهم. يطلب البعض أيضًا إيجار ثلاثة أشهر مقدمًا".

وتابع قائلاً: "إنهم يعلمون أن الناس ليس لديهم خيار. الأمر صعب جدًا لأشخاص مثلي يرسلون المال إلى أوطانهم كل شهر".

سكان يطالبون بتنظيم الإيجارات

ماري خوسيه، أمينة صندوق في سوبر ماركت تبلغ من العمر 26 عامًا ويبلغ راتبها 2,500 درهم، انتقلت أيضًا من دبي إلى التعاون مع صديقتين، على أمل خفض التكاليف وتقصير رحلة الذهاب إلى العمل صباحًا.

قالت: "اخترنا التعاون لأن الوصول إلى دبي في الصباح سهل، ويمكننا الوصول إلى العمل في الوقت المحدد".

في البداية، وجدت ماري وصديقتاها غرفة مقابل 1,800 درهم، تقاسمنها. لكن مؤخرًا، أخبرهم مالك العقار أن الإيجار سيزيد إلى 2,200 درهم، قائلاً إن لديه آخرين على استعداد للدفع أكثر.

قالت: "كل واحدة منا تنفق حوالي 400 درهم شهريًا على المواصلات فقط. ومع زيادة الإيجار، لم يتبقَ ما يكفي للطعام، ولا يوجد أي مدخرات على الإطلاق. لقد جئنا إلى الشارقة للتوفير، لكنها الآن باهظة الثمن مثل دبي".

قال السكان إن هناك حاجة متزايدة لتنظيم إيجارات الغرف المجزأة في الشارقة لتجنب الاستغلال والاكتظاظ، خاصة مع انتقال المزيد من الأشخاص بسبب حملات الإنفاذ في دبي.

وقال رافي: "أينما تحدث حملة، ينتقل الناس إلى المنطقة المجاورة وترتفع الإيجارات. نأمل فقط أن تكون هناك قواعد واضحة ومتوازنة في جميع الإمارات حتى لا نصبح عالقين في المنتصف".