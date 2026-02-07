ارتفاع إصابات "الرمد" في الإمارات.. وتحذيرات طبية من مخاطر التشخيص الذاتي

وقال: "إنهم يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول أو استشارات الذكاء الاصطناعي ثم يبدأون العلاج دون فحص سريري سليم. العديد من هذه الحالات تظهر باحمرار أو تهيج يفترض المرضى أنه مجرد التهاب ملتحمة بسيط، ومع ذلك، يمكن للأعراض السطحية أحياناً أن تخفي حالات أعمق. القلق يكمن في الإدارة المتأخرة أو غير المناسبة التي تلي التشخيص الذاتي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الحالة، وحدوث قرح في القرنية، وحتى فقدان البصر الدائم".