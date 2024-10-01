ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى 42 ألف درهم يعيق إجلاء اللبنانيين إلى الإمارات

وأضاف "شمشيد سي في"، كبير مستشاري السفر الخارجي في شركة وايز فوكس للسياحة، أن العديد من المسافرين يختارون الرحلات الجوية إلى عمّان قبل مواصلة رحلتهم إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "هناك عدد قليل جدًا من المشغلين الذين ينطلقون من مطار بيروت"، مشيرًا إلى أن أولئك الذين يحملون تأشيرات سياحية أو إقامة سارية المفعول في الإمارات العربية المتحدة فقط هم من يمكنهم دخول البلاد.