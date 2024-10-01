ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى 42 ألف درهم يعيق إجلاء اللبنانيين إلى الإمارات
وصف العديد من المغتربين اللبنانيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الوضع بأنه متقلب للغاية، حيث يحاولون بشكل يائس إيجاد طرق لإحضار عائلاتهم إلى بر الأمان، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
ويزيد من معاناتهم عدم توافر الرحلات الجوية، ناهيك عن أسعار التذاكر التي ارتفعت إلى أكثر من 42 ألف درهم لرحلة في اتجاه واحد ومتعددة المراحل من بيروت إلى دبي، بحسب ما علمت صحيفة خليج تايمز.
"السفر براً أكثر خطورة"، هكذا أشار حامد، المقيم في دبي، والذي تقطعت السبل بوالديه في منتصف الستينيات من العمر في بيروت. وأضاف حامد: "حدودنا مع سوريا ــ وهي الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الخروج من لبنان براً ــ مزدحمة وغير آمنة للسفر. وفي يوم الثلاثاء، قرأت في الأخبار أن ثلاثة مدنيين قتلوا في أعقاب غارات جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق".
"أبحث عن خيارات مختلفة لإحضار عائلتي إلى بر الأمان، لكن لا يوجد أي خيار قابل للتطبيق في الوقت الحالي. لقد حاولت الحجز عبر الإنترنت، وكانت أرخص تذكرة طيران وجدتها 26890 درهماً إماراتياً للمقعد الواحد في رحلة ذهاب فقط من بيروت إلى عمّان، الأردن.
وتابع حامد: "لم أتمكن إلا من الحصول على تذكرتين، لكن معي أيضاً أخي وزوجته وطفليهما. أحتاج إلى ست تذاكر طيران وأكثر من 160 ألف درهم لإحضارهم من لبنان".
خيارات طيران محدودة
لا يزال مطار بيروت رفيق الحريري الدولي يعمل - ولكن بشكل ضئيل - وشركة طيران الشرق الأوسط (MEA) الوطنية اللبنانية هي الوحيدة التي تقوم بتشغيل رحلات تجارية.
وفي ظل خيارات محدودة للرحلات الجوية، قامت صحيفة خليج تايمز بمسح مواقع السفر والحجز واكتشفت أن بعض التذاكر تكلف ما يصل إلى 42435 درهمًا إماراتيًا لرحلة ذهاب فقط إلى دبي عبر الأردن. وستبدأ الرحلات المتعددة المراحل من بيروت إلى عمان قبل التوجه إلى دبي. وهناك أيضًا خيارات للطيران من سوريا، وهذا يتطلب السفر عبر الحدود براً من لبنان.
تم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان، حيث أعلنت شركة العربية للطيران ومقرها الشارقة يوم الثلاثاء تعليق رحلاتها إلى بيروت من الشارقة وأبو ظبي إلى أجل غير مسمى بسبب تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.
وأعلنت شركتا طيران الإمارات ومقرها دبي والاتحاد للطيران في أبوظبي عدم تسيير رحلات من وإلى العاصمة اللبنانية حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، كما تم إلغاء رحلات فلاي دبي حتى الاثنين السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت شركتا الطيران إن الركاب العابرين عبر دبي وأبو ظبي الذين ستكون وجهتهم النهائية بيروت لن يُسمح لهم بالسفر من نقطة انطلاقهم.
ارتفاع في الاستفسارات
وكما كان متوقعاً، أفادت وكالات السفر عن زيادة في الاستفسارات من قبل المقيمين اللبنانيين العالقين الذين يبحثون عن أي طريق محتمل إلى دبي أو أبو ظبي أو الشارقة.
وقال "بهارات أيداساني" الشريك الإداري في بلوتو ترافيلز: "يتساءل الناس عن إمكانية السفر إلى دبي من بيروت. إنهم مستعدون للسفر إلى الدول المجاورة عبر البر ثم الطيران إلى الإمارات العربية المتحدة. يتضمن الخيار الحالي للسفر من لبنان عبور الحدود إلى سوريا ثم الطيران إلى الشارقة مع شركة أجنحة الشام للطيران"، وهي شركة طيران سورية خاصة.
وأضاف "شمشيد سي في"، كبير مستشاري السفر الخارجي في شركة وايز فوكس للسياحة، أن العديد من المسافرين يختارون الرحلات الجوية إلى عمّان قبل مواصلة رحلتهم إلى الإمارات العربية المتحدة. وقال: "هناك عدد قليل جدًا من المشغلين الذين ينطلقون من مطار بيروت"، مشيرًا إلى أن أولئك الذين يحملون تأشيرات سياحية أو إقامة سارية المفعول في الإمارات العربية المتحدة فقط هم من يمكنهم دخول البلاد.
ابقى وصلي من أجل السلامة
في حين يحاول البعض بشكل يائس حجز الرحلات الجوية، ينصح آخرون أقاربهم وعائلاتهم بالبقاء حيث هم الآن، ويصلون من أجل أن يبقوا آمنين.
وقال "أكمل ب"، وهو مهاجر لبناني يبلغ من العمر 34 عاماً ويعيش في أبوظبي: "إن نقل والديّ بالطائرة الآن أمر محفوف بالمخاطر، خاصة وأن الوضع على الأرض لا يزال متقلباً للغاية ويمكن أن يزداد سوءاً بسرعة".
وأضاف "بصفتي ابنهما الوحيد، أشعر أنهم بحاجة إليّ معهم الآن أكثر من أي وقت مضى، ولكن لا يسعني إلا أن أتمنى وأدعو بحرارة أن يظل والديّ في لبنان آمنين. ومع تعليق الرحلات الجوية حاليًا، اضطرا إلى الانتقال إلى شمال لبنان بحثًا عن الأمان".
لم يتمكن أكمل من إخفاء مخاوفه. "بينما يظل المطار مفتوحًا، لا أستطيع التخلص من الخوف المحيط بعملية الانتقال بأكملها من لبنان. أتمنى فقط أن أكون هناك مع والديّ لضمان سلامتهما. من الصعب معرفة أنهما يكافحان للعثور على طرق آمنة للخروج من البلاد.