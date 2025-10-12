ارتفاع أسعار الذهب في دبي: يمهد الطريق لعيار 14 قيراطاَ

قد يضطر ذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً للتنحي جانباً، مع احتمال شق مجوهرات ذهب عيار 14 قيراطاً طريقها إلى أسواق دولة الإمارات، بعد أن لمعت في الهند.
على الرغم من أن هذا النوع الأقل سعراً غير متوفر حالياً في الإمارات، يقوم بعض صائغي المجوهرات في دبي بتقييم إمكانية إدخال مجوهرات عيار 14 قيراطاً إلى الإمارة، حيث تدفع أسعار الذهب القياسية المتسوقين إلى اختيار مجوهرات أخف وزناً وأكثر اقتصادية.
حالياً، يُعد عيار 18 قيراطاً هو الخيار الأقل تكلفة من حيث نقاء الذهب، حيث بيع الغرام الواحد منه بسعر 368.5 درهم مساء يوم السبت.
قال فيناي جيثواني، الشريك في "مينا للمجوهرات": "كان تركيزنا الأساسي دائماً على مجوهرات عيار 22 وعيار 18 قيراطاً، والتي ترمز إلى النقاء والحرفية والقيمة الدائمة". وأضاف: "ومع ذلك، نحن نتفهم أنماط الشراء والتفضيلات المتغيرة بين العملاء اليوم. نقوم بتقييم إمكانية تقديم مجموعات مختارة من عيار 14 قيراطاً، خاصة للتصاميم خفيفة الوزن والاستخدام اليومي، لضمان تلبية نطاق أوسع من الأناقة والقدرة على تحمل التكاليف دون المساس بمعايير التصميم والجودة لدينا".
وصلت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي هذا الأسبوع، حيث تجاوز سعر الذهب الفوري حاجز 4,000 دولار للأوقية.1 وفي الإمارات، سجل ذهب عيار 24 قيراطاً و22 قيراطاً رقماً قياسياً، حيث بيع الغرام الواحد بما يقارب 486.25 درهم و450.5 درهم على التوالي.
وأشار جيثواني إلى أن الطلب على عيار 14 قيراطاً تقوده شريحة من العملاء الأصغر سناً – الذين تتراوح أعمارهم عادة بين 20 و35 عاماً – والذين يقدرون تنوع التصميم والجماليات العصرية والقدرة على تحمل التكاليف. وقال: "بالنسبة لهم، المجوهرات تدور حول الأسلوب الشخصي والاستخدام اليومي أكثر من كونها مجرد استثمار. يعكس هذا الاتجاه جيلاً جديداً من المشترين الذين يقدرون المزيج بين الموضة والمجوهرات الراقية".
من جانبه، قال شاملال أحمد، المدير الإداري للعمليات الدولية في "مالابار للذهب والألماس": هناك تحول متزايد في تفضيلات المستهلكين نحو المجوهرات خفيفة الوزن ومجوهرات نمط الحياة (Lifestyle Jewellery)، مدفوعاً بحساسيات التصميم المتغيرة أكثر من اعتبارات الأسعار.
وأضاف أحمد أن "عملاء جيل الألفية والجيل Z هم في طليعة هذا الاتجاه، حيث يبحثون عن قطع متعددة الاستخدامات ومعاصرة تكمل نمط حياتهم اليومي، بينما يتبنى حتى المشترون التقليديون هذه التصاميم الحديثة بشكل متزايد".
وختم أحمد بالقول: "في حين تظل أسعار الذهب عند مستويات قياسية، فإن هذا لا يؤدي إلا إلى تعزيز مكانته كأصل موثوق به وتزداد قيمته. لا يزال العملاء ينظرون إلى الذهب ليس مجرد زينة، بل كاستثمار خالد يجمع بين الجمال والقيمة الدائمة".