ارتفاع أسعار الذهب في دبي: يمهد الطريق لعيار 14 قيراطاَ

قد يضطر ذهب عيار 22 و21 و18 قيراطاً للتنحي جانباً، مع احتمال شق مجوهرات ذهب عيار 14 قيراطاً طريقها إلى أسواق دولة الإمارات، بعد أن لمعت في الهند.

على الرغم من أن هذا النوع الأقل سعراً غير متوفر حالياً في الإمارات، يقوم بعض صائغي المجوهرات في دبي بتقييم إمكانية إدخال مجوهرات عيار 14 قيراطاً إلى الإمارة، حيث تدفع أسعار الذهب القياسية المتسوقين إلى اختيار مجوهرات أخف وزناً وأكثر اقتصادية.

حالياً، يُعد عيار 18 قيراطاً هو الخيار الأقل تكلفة من حيث نقاء الذهب، حيث بيع الغرام الواحد منه بسعر 368.5 درهم مساء يوم السبت.