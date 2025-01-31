ارتفاع أسعار الذهب في دبي إلى مستويات قياسية
سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق في دبي، اليوم الجمعة، حيث تجاوز سعر 22 قيراطاً 313 درهماً للجرام عند افتتاح الأسواق.
ويتوقع المحللون أن ترتفع الأسعار بشكل أكبر في حال حدوث عمليات بيع في الأسواق المالية العالمية بسبب حالة عدم اليقين بشأن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية وحرب الذكاء الاصطناعي بين الشركات الأمريكية والصينية.
وبحسب بيانات مجموعة دبي للمجوهرات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 338.5 درهماً، بينما افتتح جرام الذهب عيار 22 قيراطاً عند 313.5 درهماً، ومن بين العيارات الأخرى، افتتح جرام الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً عند 303.5 درهماً و260 درهماً على التوالي.
عالمياً، استقر الذهب عند 2794.21 دولاراً للأونصة صباح الجمعة بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2799.71 دولاراً في وقت سابق من اليوم.
وارتفعت أسعار المعدن الأصفر مع اندفاع المستثمرين إلى المعدن الآمن بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.
قالت "إيبك أوزكارديسكايا"، كبيرة المحللين في بنك سويس كوت: "الخبر السار هو أن الرسوم الجمركية الأمريكية لن تجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. والخبر السيئ هو أن الخسارة ستكون على مستوى العالم - وهذا ربما هو السبب في ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى. وصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بدعم من التحرك السريع نحو الأمان بسبب تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع ديون الحكومة الأمريكية والخوف من هزيمة محتملة في مجال التكنولوجيا قد تؤدي إلى مخاطر عالمية في هبوط سعر الأسهم".
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وقالت "إن هذه الخطوة ربما تضخمت بسبب حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المتعلقة بسياسات البنوك المركزية واعتمادها على ترامب، وشراء البنوك المركزية في الأسواق الناشئة للذهب - في حال تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة، وتحول مواقف السوق".
وأضافت أوزكارديسكايا أن السؤال هو ما إذا كان الذهب يمكن أن يصبح أكثر تكلفة.
وأضافت "نعم، قد يحدث ذلك. فقد تؤدي المخاطر الكبير هبوط أسعار الأسهم في الأسواق المالية العالمية إلى دفع الذهب إلى مستويات مرتفعة جديدة. لكن الارتفاع السريع في المراكز الطويلة المضاربية يشير إلى أننا قد نشهد تراجعاً في الذهب إذا تبين أن المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي - التي أثارتها ديب سيك DeepSeek - لا أساس لها من الصحة".