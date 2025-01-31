ارتفاع أسعار الذهب في دبي إلى مستويات قياسية

قالت "إيبك أوزكارديسكايا"، كبيرة المحللين في بنك سويس كوت: "الخبر السار هو أن الرسوم الجمركية الأمريكية لن تجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. والخبر السيئ هو أن الخسارة ستكون على مستوى العالم - وهذا ربما هو السبب في ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى. وصل سعر الأونصة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، بدعم من التحرك السريع نحو الأمان بسبب تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع ديون الحكومة الأمريكية والخوف من هزيمة محتملة في مجال التكنولوجيا قد تؤدي إلى مخاطر عالمية في هبوط سعر الأسهم".