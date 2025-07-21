ارتفاع أسعار الذهب بدبي وانخفاض الإقبال على الشراء

لا تزال التوترات الجيوسياسية حادة. تُسرّع الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في ظلّ تصاعد الصراع مع روسيا. وفي الشرق الأوسط، لا يزال عدم الاستقرار قائمًا، مع تجدد الاشتباكات الطائفية في سوريا والهجمات على غزة، مما يُفاقم التقلبات الإقليمية. وقد أعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بإخطار أكثر من 150 دولة بجداول تعريفاتها الجمركية إثارة حالة من عدم اليقين التجاري. ويُضعف الغموض الناتج عن ذلك التفاؤل ويُحافظ على الإقبال على الأصول الدفاعية، مثل الذهب. إضافةً إلى ذلك، قد تدفع المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين نحو الذهب.