ارتفاع أسعار الذهب بدبي وانخفاض الإقبال على الشراء

ارتفعت أسعار الذهب درهماً واحداً للجرام عند افتتاح أسواق دبي في أول أيام تداول الأسبوع.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 عند 404.75 درهم للجرام صباح الاثنين، ارتفاعاً من 403.75 درهم للجرام عند إغلاق الأسواق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من بين العيارات الأخرى، افتتحت أسعار الذهب عيار 22 وعيار 21 وعيار 18 على ارتفاع عند 374.75 و359.5 و308.0 درهم للغرام على التوالي. وقد أدى ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والعطلات الصيفية إلى انخفاض مبيعات المجوهرات الذهبية.
قال صائغ: "بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الناس عن العمل، انخفض الإقبال. معظم الزبائن هم من المشتركين في برامج الولاء لدينا". بلغ سعر الذهب الفوري 3,359.86 دولارًا للأونصة، بارتفاع قدره 0.25. نسبة مئوية.
سيراقب المستثمرون هذا الأسبوع التطورات في محادثات التجارة الأمريكية واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر الأسبوع المقبل.
وقال ميلاد عازار، محلل السوق لدى "إكس تي بي مينا"، إن الذهب قد يستمر في مواجهة بعض التقلبات مع تحول الطلب على الملاذ الآمن مع التطورات حول السياسة التجارية الأميركية، واستقلال البنك المركزي، والمخاطر الجيوسياسية الدولية.
لا تزال التوترات الجيوسياسية حادة. تُسرّع الولايات المتحدة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا في ظلّ تصاعد الصراع مع روسيا. وفي الشرق الأوسط، لا يزال عدم الاستقرار قائمًا، مع تجدد الاشتباكات الطائفية في سوريا والهجمات على غزة، مما يُفاقم التقلبات الإقليمية. وقد أعاد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بإخطار أكثر من 150 دولة بجداول تعريفاتها الجمركية إثارة حالة من عدم اليقين التجاري. ويُضعف الغموض الناتج عن ذلك التفاؤل ويُحافظ على الإقبال على الأصول الدفاعية، مثل الذهب. إضافةً إلى ذلك، قد تدفع المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين نحو الذهب.