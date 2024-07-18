ارتفاع أسعار الذهب بدبي بعد تراجعها من مستوى قياسي

ومن بين المتغيرات الأخرى للمعدن الأصفر، تم تداول عيارات 22 و21 و18 قيراطاً بسعر 276.25 درهماً و267.50 درهماً و229.25 درهماً للجرام على التوالي.

وعالمياً، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2467.04 دولاراً للأوقية، مرتفعا 0.23 بالمئة. ولامست الأسعار 2482 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.

وكان ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بشكل رئيسي بتوقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات التضخم الأخيرة.