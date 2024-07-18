ارتفاع أسعار الذهب بدبي بعد تراجعها من مستوى قياسي
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من درهم واحد للجرام عند افتتاح أسواق دبي اليوم الخميس، ففي دولة الإمارات، تم بيع الذهب 24 قيراطاً بسعر 298.5 درهماً للجرام في الساعة 9 صباحاً يوم الخميس مقارنة بـ 297.25 درهماً عند إغلاق الأسواق يوم الأربعاء.
ولامست أسعار المعادن الثمينة مستوى قياسياً مساء الأربعاء، حيث وصلت إلى 300.50 درهم للجرام قبل أن تغلق على انخفاض عند 297.25 درهم للجرام يوم أمس.
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ومن بين المتغيرات الأخرى للمعدن الأصفر، تم تداول عيارات 22 و21 و18 قيراطاً بسعر 276.25 درهماً و267.50 درهماً و229.25 درهماً للجرام على التوالي.
وعالمياً، جرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 2467.04 دولاراً للأوقية، مرتفعا 0.23 بالمئة. ولامست الأسعار 2482 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة.
وكان ارتفاع أسعار الذهب مدفوعاً بشكل رئيسي بتوقعات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد بيانات التضخم الأخيرة.
وقال إدوارد بيل، رئيس اقتصاديات السوق في بنك الإمارات دبي الوطني للأبحاث"في شهر يوليو، ومع زيادة توقعات خفض أسعار الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 140 دولاراً للأونصة أو حوالي 6 في المائة. لكن معظم مكاسب الذهب لهذا العام جاءت خلال الربع الأول والأجزاء الأولى من الربع الثاني حيث كانت توقعات خفض أسعار الفائدة تنخفض بالفعل. كانت تقديرات التضخم في الربع الأول للاقتصاد الأمريكي أعلى من المتوقع وقام المستثمرون بتعديل توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة، وخلال تلك الفترة ارتفعت أسعار الذهب بنحو 330 دولاراً للأونصة أو ما يقرب من 16 في المائة".
وأضاف أنه على المدى المتوسط والطويل، فإن تأثير عوامل مثل معنويات المستهلكين وأداء أسواق الأسهم والدولار الأمريكي، سيكون له تأثير أقوى على أسعار الذهب.
وأشار إلى أنه "نظراً لأن الذهب هو الاستثمار الأكثر ثقة في نهاية المطاف (فهو لا يدر أرباحاً أو عائداً وله تطبيق تجاري محدود)، فيبدو أنه يستفيد من فترات تدهور تفاؤل المستهلك والمستثمر. وأضاف بيل: "اتجه الذهب نحو الارتفاع عندما تدهورت استبيان ثقة المستهلك الذي أجرته جامعة ميشيغان: ويبدو أن الأزمة المالية العالمية والوباء يسلطان الضوء على هذه العلاقة".