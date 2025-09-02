ارتباك سائقة يودي باصطدام سيارتها بمتجر في جميرا بدبي

أكدت شرطة دبي في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء أن خطأً ارتكبه السائق تسبب في اصطدام سيارة رياضية بمتجر في جميرا في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولم تُسجل أي إصابات خطيرة في الحادث الذي وقع في مجمع سبينيس التجاري بشارع أم الشيف في أم سقيم.
وأفاد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السائقة فقدت السيطرة على مركبتها نتيجة ارتباك مفاجئ، ما دفعها إلى الضغط على دواسة البنزين بدلاً من الفرامل، ما أدى إلى وقوع الحادث ودخول المركبة إلى داخل المتجر.
,أكد عدم تسجيل أي إصابات، وأن الأضرار اقتصرت على السيارة وواجهة المتجر. كما شدد على أهمية اليقظة أثناء القيادة، مشددًا على أن مثل هذه الحوادث تؤكد على ضرورة التزام السائقين بالهدوء والتركيز التام أثناء القيادة، والتأكد من وضعية جلوسهم ووضع أقدامهم بشكل صحيح على الدواسات.
وقالت شركة سبينيس يوم الثلاثاء إننا تجري "مراجعة أمنية" لمجمعنا التجاري في ضوء الحادث لتحديد أي "تدابير إضافية" مؤقتة أو طويلة الأجل وقد نحتاج إلى وضعها لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
وقالت المجموعة أيضًا إنها تظل "ثابتة" في جهودها لضمان سلامة وأمن جميع مواقعها وأنها ستواصل "مراقبة الوضع واتباع إرشادات السلطات والخبراء المحليين" لاتخاذ خطوات أخرى.
نينو هـ.، المقيمة في دبي والتي تسكن بالقرب من مكان الحادث، كانت من بين من زاروا مجمع سبينيس في وقت لاحق من اليوم ووجدوا السيارة المتضررة لا تزال متوقفة هناك. قالت: "كانت المنطقة قد طُوّقت من قبل المسؤولين عندما ذهبت. كان من المدهش معرفة وجود أشخاص داخل السيارة والمتجر".