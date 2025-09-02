ارتباك سائقة يودي باصطدام سيارتها بمتجر في جميرا بدبي

نينو هـ.، المقيمة في دبي والتي تسكن بالقرب من مكان الحادث، كانت من بين من زاروا مجمع سبينيس في وقت لاحق من اليوم ووجدوا السيارة المتضررة لا تزال متوقفة هناك. قالت: "كانت المنطقة قد طُوّقت من قبل المسؤولين عندما ذهبت. كان من المدهش معرفة وجود أشخاص داخل السيارة والمتجر".