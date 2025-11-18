ادفع بصوتك: دبي تكشف عن أول نظام عالمي بالذكاء الاصطناعي

وصل مستقبل التسوق إلى دبي، حيث تم تنفيذ أول عملية دفع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في عرض حي؛ تم إتمام معاملة سلسة باستخدام روبوت محادثة يعمل بالصوت فقط، مما يمثل قفزة كبيرة إلى الأمام في التجارة الوكيلة.
كشفت ماستركارد، بالتعاون مع ماجد الفطيم، عن أول نظام دفع في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي، Agent Pay، في منتدى دبي للمستقبل.
تم شراء تذكرتين لفيلم رعب عبر مساعد الصوت الخاص بماجد الفطيم دون الحاجة إلى التنقل إلى موقع ويب منفصل أو إدخال تفاصيل الدفع يدويًا.
تم التعامل مع العملية بأكملها، من اختيار الفيلم إلى إتمام الشراء، داخل واجهة الذكاء الاصطناعي الحوارية، مما يعرض مستقبلًا حيث يدير وكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيون المعاملات نيابة عن المستهلكين.
شهد عمر العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في الإمارات، المعاملة إلى جانب مايكل ميباخ، الرئيس التنفيذي لماستركارد.
أبرز العرض كيف يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تبسيط تجارب المستهلكين من خلال التعامل مع المهام المعقدة مثل العثور على أفضل مقاعد السينما، وأوقات العرض المثلى، وأقرب المواقع قبل إجراء الدفع الآمن.
“تخيل أن كل هذا يتم بواسطة روبوت المحادثة وبطاقتك، وتفضيلات التسوق الخاصة بك كلها موجودة وتقوم فقط بإتمام الشراء”، أوضح ميباخ. “هذا بالضبط ما فعلناه هذا الصباح مع ماجد الفطيم، هنا في المنطقة. لأنه في دبي، بالطبع نجح الأمر ونجح بشكل مثالي.”
يؤكد الإطلاق على سمعة دبي المتزايدة كمركز عالمي للابتكار، مكان حيث لا يتم فقط مناقشة الأفكار المستقبلية بل يتم تحقيقها.
أشاد عمر العلماء بعقلية الإمارات الفريدة التي تتبنى مبدأ "لم لا؟"، مما يشجع على تجربة واختبار التقنيات الجديدة في بيئة محكمة قبل طرحها على نطاق أوسع.
قال العلماء: "في معظم الدول، عندما ترغب في إطلاق شيء جديد، يكون الرد من القيادة هو 'لماذا؟'، أما هنا فهو 'لم لا؟' دعونا نجربه، دعونا نرى كيف يعمل، ثم نتجاوز ذلك. هذا التحول في العقلية هو ما يجعل الإمارات مركزًا للابتكار."
بينما لا يمكن إنكار راحة استخدام Agent Pay، أكد ممثلو ماستركارد والحكومة على الأهمية البالغة للأمان والثقة.
تناول ميباخ المخاوف بشأن المشتريات غير المصرح بها والأنشطة الاحتيالية، موضحًا أن هناك تدابير حماية قوية مدمجة في النظام.
قال ميباخ: "مسألة الأمان والثقة مهمة للغاية. علينا أن نبني تدابير الحماية. علينا أن نبني الضوابط. هذا ما تقوم به أعمالنا في الأساس." وأكد على ضرورة تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار وحماية المستهلكين، وهو التوازن الذي يعتقد أن الإمارات تحقق فيه نجاحًا.
مستقبلاً، قدم ميباخ نصائح للمهنيين الشباب الذين يتنقلون في عالم يتشكل بشكل متزايد بواسطة الذكاء الاصطناعي. حثهم على التركيز على تطوير المهارات البشرية الفريدة بدلاً من متابعة المهن التي من المحتمل أن يتم أتمتتها.
نصح الشباب بتعزيز قيمتهم الفريدة والتركيز على المجالات التي تتطلب تفاعلًا بشريًا دقيقًا وتفكيرًا نقديًا.