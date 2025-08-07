"ادعاء كاذب": الإمارات تنفي تدمير طائرة لها في السودان وتصف الخبر بالمضلل

رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس إعلانًا أصدرته القوات المسلحة السودانية قبل يوم واحد، قالت فيه إنها دمرت طائرة إماراتية تقل مرتزقة كولومبيين، ما أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل.

وفي بيان، وصف مسؤول إماراتي هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدًا أنها "خاطئة تمامًا، وتفتقر لأي أساس من الأدلة، وتمثل استمرارًا لحملة التضليل المستمرة التي تقوم بها السلطة".

وزعم التلفزيون السوداني الرسمي أن الطائرة أقلعت من قاعدة جوية في الخليج، حاملة عشرات المقاتلين الأجانب ومعدات عسكرية مخصصة لقوات الدعم السريع، التي تسيطر على جميع مناطق دارفور تقريبًا.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP)، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الطائرة الإماراتية "تم قصفها وتدميرها بالكامل" في مطار نيالا بدارفور.

وقد ضاعف المسؤول الإماراتي من رفضه للادعاءات مضيفًا أنه "من المهم بشكل خاص" أن يأتي هذا النوع من الادعاءات من أحد "الأطراف المتحاربة" التي "لديها كل الحوافز للتلاعب بالسردية لتأمين مصالحها الخاصة".

بعد الادعاء السوداني يوم الأربعاء، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن حكومته تحاول معرفة عدد الكولومبيين الذين لقوا حتفهم في الهجوم. وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "X": "سنرى ما إذا كان بإمكاننا إعادة جثثهم".

وقد دأبت الإمارات على دحض مزاعم هيئة الموانئ السودانية بأن الدولة الإماراتية تستأجر مرتزقة كولومبيين للقتال ضد الجيش الموالي للحكومة نيابة عن قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نفت الإمارات بشكل قاطع ادعاءات هيئة بورتسودان بوجود أي تورط في الصراع المدني المستمر في السودان أو تقديم دعم للجماعات أو الفصائل المسلحة، واصفة ذلك بـ "الخدعة الإعلامية".

(مع إسهامات من وكالة الأنباء الفرنسية)