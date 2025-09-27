اختفاء شحنة نحاس ضخمة بين الإمارات والهند يقود لمعركة قضائية

اختفت شحنة ضخمة من النحاس تزن نحو 49.9 طن بشكل غامض أثناء نقلها من الإمارات إلى الهند، مما ترك السائق مسؤولاً عن التسليم المفقود.
أدى الحادث إلى لجوء الشركة المالكة للمطالبة بالتعويض من شركة التأمين الخاصة بها، والتي دفعت سريعاً مبلغ 1.67 مليون درهم. ومن ثم تابعت الشركة إجراءات قانونية ضد شركات النقل والسائق المفقود، لتحظى في النهاية بحكم لصالحها من محاكم دبي.
بدأت القضية عندما رتّب مصنع متخصص في قضبان النحاس شحنة لإرسالها إلى عملائه في الهند عبر شركات شحن ونقل متعاقدة. وبشكل مفاجئ، اختفى كامل الحمولة أثناء العبور، كما اختفى السائق، مما تسبب بخسائر مالية مباشرة وكبيرة للمصنع.
قدّمت الشركة المصنعة مطالبة إلى شركة التأمين، التي قامت بتعويضها المبلغ كاملاً والبالغ 1.67 مليون درهم وفقاً لوثيقة التأمين. وبعد ذلك، بادرت الشركة برفع دعوى قضائية ضد شركات النقل والسائق الهارب، مطالبةً باسترداد مبلغ التعويض إلى جانب الفوائد القانونية المستحقة.
قضت محكمة دبي الابتدائية لصالح الشركة المصنعة، محمّلةً جميع المدعى عليهم المسؤولية التضامنية لسداد مبلغ التعويض مع فائدة بنسبة 5%، بالإضافة إلى تغطية الرسوم والمصاريف القانونية.
استأنفت شركات النقل الحكم، وقدمت كل منها دفوعاً مختلفة. إذ جادلت إحداها بأن مسؤوليتها انتهت عند مرحلة معينة من الشحنة، بينما أنكرت الأخرى وجود البضاعة من الأساس، مدعيةً أن المستندات غير كافية لإثبات تحميل النحاس على الشاحنة. كما استندت الشركة الثانية إلى شرط تحكيم ينص على تسوية النزاعات عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأشارت أيضاً إلى أحكام جديدة في قانون بحري تحد من مسؤولية الناقل.
وبعد مراجعة الطعون، رأت محكمة الاستئناف أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة، والتقارير الرسمية، ووثائق شركة التأمين كافية لإثبات المسؤولية. وأكدت المحكمة أن السائق لم يكن مجرد طرف ثانوي، بل كان طرفاً رئيسياً في الخسارة بعد أن غادر البلاد وتخلى عن الشحنة.
رفضت محكمة الاستئناف الطعن المقدم من الشركيتين، وأيّدت الحكم الابتدائي مؤكدةً إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ التعويض والفوائد وكافة التكاليف القانونية.