اختفاء شحنة نحاس ضخمة بين الإمارات والهند يقود لمعركة قضائية

استأنفت شركات النقل الحكم، وقدمت كل منها دفوعاً مختلفة. إذ جادلت إحداها بأن مسؤوليتها انتهت عند مرحلة معينة من الشحنة، بينما أنكرت الأخرى وجود البضاعة من الأساس، مدعيةً أن المستندات غير كافية لإثبات تحميل النحاس على الشاحنة. كما استندت الشركة الثانية إلى شرط تحكيم ينص على تسوية النزاعات عبر محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأشارت أيضاً إلى أحكام جديدة في قانون بحري تحد من مسؤولية الناقل.