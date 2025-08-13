اختطاف رجل أعمال هندي من الشارقة في كيرلا ومطالبة بفدية 500 ألف درهم

أفادت تقارير إعلامية مالايالامية باختطاف رجل أعمال مقيم في الإمارات العربية المتحدة من مسقط رأسه بولاية كيرالا جنوب الهند. وأفادت التقارير باختطاف الرجل، الذي يدير سلسلة صيدليات في الشارقة، مساء الخميس أثناء زيارته القصيرة للبلاد.
أفادت قناة 24 نيوز، وهي وسيلة إعلام مالايالامية، بتلقي شريك الرجل في العمل مكالمة عبر واتساب صباح الأربعاء، تطالب بفدية تزيد عن نصف مليون درهم. وخلال المكالمة، التي جاءت من هاتف المختطف الشخصي، طالب الجناة أيضًا بإسقاط الشكوى التي سجلتها زوجته لدى الشرطة.
كان الرجل، المقيم في الإمارات العربية المتحدة مع عائلته، في زيارة للهند لمدة عشرة أيام، ووصل إلى كيرالا في الرابع من أغسطس. تُظهر لقطات كاميرات المراقبة للحادث مجموعة من الأشخاص ينتظرون رجل الأعمال في سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، ويوقفونه عند وصوله على دراجته النارية. ثم أُجبر على دخول السيارة قبل أن تنطلق مسرعة.
وبالمثل، اختُطف رجل أعمال مقيم في دبي في بنغالور الشهر الماضي على يد حبيبته السابقة وشركائها مقابل فدية تزيد عن مليون درهم. تمكن الرجل، الذي احتُجز لمدة سبعة أيام، من تنبيه الجيران، وأنقذته الشرطة المحلية لاحقًا. وأُلقي القبض على أربعة مشتبه بهم.