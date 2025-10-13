اختبار 6G في الإمارات يحقق سرعة إنترنت قياسية

وصف مروان بن شاكر، المدير التنفيذي للتقنية والمعلومات بالإنابة في شركة e& الإمارات، هذا الإنجاز بأنه "لحظة اختراق لصناعة الاتصالات وللدولة الإماراتية"، مشيدًا بأهمية التعاون بين الأكاديميا والصناعة في تشكيل مستقبل الاتصال.اختبار شبكة الجيل السادس (6G) في الإمارات يحقق سرعة إنترنت قياسية تبلغ 145 جيجابت في الثانية﻿