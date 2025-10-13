اختبار 6G في الإمارات يحقق سرعة إنترنت قياسية

نجحت شركة e& الإماراتية وجامعة نيويورك في أبوظبي في عرض أول تجربة تجريبية لشبكة الجيل السادس باستخدام موجات التيراهيرتز في الشرق الأوسط، محققين سرعة تحميل قياسية وصلت إلى 145 جيجابت في الثانية.
تؤكد التجربة على قدرة موجات التيراهيرتز على توفير روابط ذات سعة عالية جدًا وختان منخفض، مما يتيح تطبيقات الجيل القادم مثل التواجد الهولوجرافي، الواقع الممتد (XR)، ربط البنية التحتية بسرعات التيرابت، والتوائم الرقمية.
تسلط هذه التجربة الضوء أيضًا على طموحات الإمارات في قيادة الابتكار العالمي في مجال تكنولوجيا الشبكات اللاسلكية.
وصف مروان بن شاكر، المدير التنفيذي للتقنية والمعلومات بالإنابة في شركة e& الإمارات، هذا الإنجاز بأنه "لحظة اختراق لصناعة الاتصالات وللدولة الإماراتية"، مشيدًا بأهمية التعاون بين الأكاديميا والصناعة في تشكيل مستقبل الاتصال.اختبار شبكة الجيل السادس (6G) في الإمارات يحقق سرعة إنترنت قياسية تبلغ 145 جيجابت في الثانية