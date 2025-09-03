اختبارات "NGRT" و"CAT4" لقياس قدرات التعلم في مدارس دبي

مع أن معايير التقييم قد تختلف باختلاف المنهج الدراسي، إلا أن بعض المدارس تُدرج هذه التقييمات كجزء من عملية القبول. ويُستخدم اختبار CAT4 غالبًا كجزء من عملية القبول في العديد من المدارس الخاصة والدولية في دبي وجميع أنحاء البلاد.