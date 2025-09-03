اختبارات "NGRT" و"CAT4" لقياس قدرات التعلم في مدارس دبي

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
في دبي، تجري المدارس تقييمات إلزامية مثل CAT4 وNGRT للطلاب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية العليا.
بغض النظر عن المنهج الدراسي، سواء كان بريطانيًا أو IB أو أمريكيًا أو CBSE، فإن اختبار القراءة الجماعية الجديد (NGRT) واختبار القدرات المعرفية (CAT4) يلعبان دورًا مهمًا في قياس قدرات التعلم والتقدم الأكاديمي لدى الطلاب.
مع أن معايير التقييم قد تختلف باختلاف المنهج الدراسي، إلا أن بعض المدارس تُدرج هذه التقييمات كجزء من عملية القبول. ويُستخدم اختبار CAT4 غالبًا كجزء من عملية القبول في العديد من المدارس الخاصة والدولية في دبي وجميع أنحاء البلاد.
وقد تقوم المدارس بإدارته بشكل دوري (على سبيل المثال، كل سنتين إلى ثلاث سنوات) لتتبع التطور المعرفي وتحديد التغييرات في ملفات التعلم.
الغرض : NGRT هو تقييم موحد مصمم لقياس مهارات القراءة لدى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عامًا، مع مقارنته بمتوسط وطني.
ما يتم تقييمه : يقوم بتقييم جوانب مختلفة من القراءة، بما في ذلك الصوتيات، والقدرة على فك الشفرات، والفهم، والمفردات، والمعرفة النحوية، والاستنتاج، ومهارات الاستدلال، وفهم اللغة المجازية.
المكونات : يتكون الاختبار عادة من مهام استكمال الجملة (قياس فك التشفير وبعض الفهم) ومهام فهم المقطع (قياس مجموعة من مهارات الفهم ذات الصعوبة المتزايدة).
فوائد للمدارس
تحديد الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم القراءة أو المزيد من التطوير.
تخطيط محتوى المناهج والتدخلات على المستويات المناسبة.
مراقبة تقدم القراءة وفعالية التدخلات بمرور الوقت.
مقارنة قدرة القراءة مع المتوسطات الوطنية باستخدام مقياس درجة العمر القياسي (SAS).
الإدارة: يُطبّق اختبار NGRT غالبًا كل فصل دراسي أو في مراحل رئيسية من العام الدراسي لمتابعة التقدم وقياس أثر التدخلات. النسخة الرقمية قابلة للتكيف، حيث تتكيف مع مستوى قدرة الطالب أثناء استجابته.
الهدف : اختبار CAT4 هو تقييم تشخيصي يقيس قدرة الطالب على التعلم من خلال تقييم قدراته المعرفية في المجالات التي تُعدّ أساسية للنجاح الأكاديمي. وهو ليس اختبارًا للمعرفة المكتسبة، بل يُقيّم مهارات التفكير الفطرية.
ما يتم تقييمه : يقوم الاختبار بتقييم أربعة مجالات رئيسية من التفكير:
الاستدلال اللفظي : التفكير وحل المشكلات باستخدام الكلمات واللغة.
الاستدلال غير اللفظي : تحديد الأنماط والعلاقات باستخدام الأشكال والأرقام.
التفكير الكمي : العمل مع الأرقام وحل المسائل الرياضية.
التفكير المكاني : تصور ومعالجة الأشياء والعلاقات في الفضاء.
فوائد للمدارس :
- التعرف على نقاط القوة والضعف لدى الطلبة في المجالات المعرفية المختلفة.
وضع الطلاب في البرامج المناسبة وتخصيص استراتيجيات التدريس لتلبية الاحتياجات الفردية.
اكتشاف الطلاب الموهوبين والمتميزين أو الذين يحتاجون إلى دعم إضافي.
توفير رؤى حول أنماط التعلم والمجالات المحتملة للتحسين.
التنبؤ بالأداء الأكاديمي المحتمل في الامتحانات المستقبلية.
نصيحة للآباء : هذه الاختبارات لا تتطلب أي تحضير. شجّعوا أطفالكم على بذل قصارى جهدهم - فالأمر يتعلق بتقييم القدرات، وليس الذاكرة.