احذر غاز المولدات.. شرطة عجمان تنبه من "خطر الموت" في الغرف المغلقة

مع الطقس البارد والممطر الأخير في الإمارات العربية المتحدة، حذرت شرطة عجمان السكان من مخاطر استخدام المولدات في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية.
أوضحت السلطات أن المولدات، على الرغم من أهميتها في بعض الأحيان، يمكن أن تشكل 'خطرًا صامتًا' إذا لم يتم اتباع احتياطات السلامة.
نصحت شرطة عجمان السكان بإبقاء المولدات على مسافة آمنة، بعيدًا عن المنازل والنوافذ لمنع استنشاق الغازات السامة، بما في ذلك أول أكسيد الكربون، وهو غاز عديم اللون والرائحة ولكنه شديد السمية. كما حثت السكان على إجراء صيانة وفحوصات منتظمة لضمان تشغيل المولد بأمان.
يمكن أن يؤدي التعرض لأبخرة المولدات إلى مشاكل صحية خطيرة. يمكن أن يسبب استنشاق أول أكسيد الكربون والغازات السامة الأخرى الصداع، والدوخة، والغثيان، والارتباك، وفقدان الوعي، وفي الحالات الشديدة، الوفاة.
أكدت شرطة عجمان أن أي شخص يشتبه في تعرضه يجب أن يقوم فورًا بإيقاف تشغيل المولد، ومغادرة المنطقة، والاتصال بخدمات الطوارئ على الرقم 997.
حتى التعرض القصير للأبخرة السامة يمكن أن يكون قاتلاً. كانت هناك حالات سابقة لوفيات بسبب الاختناق الناجم عن أول أكسيد الكربون. في عام 2023، توفيت عاملتان منزليتان في دبي بعد استنشاق غاز سام. كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز وفاة ثلاثة رجال باكستانيين في الشارقة بسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون. ووجدت تحقيقات الشرطة الأولية مولدًا يعمل داخل المنزل.
حثت شرطة عجمان السكان على اتباع جميع إرشادات السلامة لتجنب الحوادث وحماية أنفسهم وعائلاتهم من الأخطار الخفية لاستخدام المولدات.