احذر غاز المولدات.. شرطة عجمان تنبه من "خطر الموت" في الغرف المغلقة

حتى التعرض القصير للأبخرة السامة يمكن أن يكون قاتلاً. كانت هناك حالات سابقة لوفيات بسبب الاختناق الناجم عن أول أكسيد الكربون. في عام 2023، توفيت عاملتان منزليتان في دبي بعد استنشاق غاز سام. كما ذكرت صحيفة الخليج تايمز وفاة ثلاثة رجال باكستانيين في الشارقة بسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون. ووجدت تحقيقات الشرطة الأولية مولدًا يعمل داخل المنزل.