احذر الصفقات المغرية: شرطة أبوظبي تنبه للاحتيال في بيع وشراء السيارات
يمكن أن تكون إعلانات المبيعات ذات الخصومات الكبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي مغرية، ولكن هذه الصفقات الجذابة غالباً ما تخفي مخططات احتيالية.
وحذرت شرطة أبوظبي، ، الجمهور من عمليات الاحتيال المحتملة في معاملات بيع وشراء السيارات، وخاصة تلك التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وحثت السلطات الأفراد على التأكد من استلامهم الدفعة المالية كاملة أو إيصال مالي شرعي قبل إتمام أي صفقات سيارات.
وتشير التقارير إلى أن المعاملات الاحتيالية آخذة في الارتفاع. حيث يقدم المحتالون إيصالات مالية مزيفة، مما يسمح بامتلاك البضائع على الفور ولكن تأجيل المدفوعات الفعلية. وغالبًا ما يتم تقديم هذه المخططات الاحتيالية بعروض مغرية بأسعار منخفضة بشكل غير عادي، مما يغري الضحايا باتخاذ قرارات متسرعة.
وأكدت الجهات المختصة على أهمية التأكد من شرعية البائعين والتأكد من أن جميع المعاملات المالية تتم عبر القنوات المعتمدة لتجنب الوقوع ضحية للنصب والاحتيال، ونصحت الشرطة الأفراد بتوخي الحذر وتجنب التسرع في الشراء، خاصة عندما تبدو الصفقات جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها.
كما دعت شرطة أبوظبي أصحاب المستودعات ومواقع البناء والعقارات الخاصة إلى إعطاء الأولوية للتدابير الأمنية لحماية ممتلكاتهم، ونصحت في نداء رسمي أصحاب العقارات بتوظيف أفراد أمن ونشر تقنيات المراقبة الحديثة، مثل كاميرات المراقبة الحديثة، لضمان سلامة ممتلكاتهم.
وأكدت الشرطة على الدور الحيوي للمجتمع في منع الجريمة وتعزيز السلامة العامة، مشيرة إلى أن المقيمين هم شركاء أساسيون في تنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها الناجحة لجعل أبوظبي رائدة عالمياً في الحفاظ على الأمن والسلامة.
واحتلت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في قائمة أكثر مدن العالم أمانًا في عام 2025، للعام التاسع على التوالي، حيث تصدرت القائمة منذ عام 2017، وفقًا لقاعدة بيانات Numbeo عبر الإنترنت. وبتصدرها قائمة تضم 382 مدينة عالمية في تصنيف عام 2025، احتفظت أبوظبي بلقب Numbeo لأكثر مدن العالم أمانًا لمدة عقد تقريبًا.
ويعكس التصنيف جهود الإمارة في تطوير الخطط والاستراتيجيات والمبادرات الأمنية الرائدة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.