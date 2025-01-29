احذر الصفقات المغرية: شرطة أبوظبي تنبه للاحتيال في بيع وشراء السيارات

واحتلت عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في قائمة أكثر مدن العالم أمانًا في عام 2025، للعام التاسع على التوالي، حيث تصدرت القائمة منذ عام 2017، وفقًا لقاعدة بيانات Numbeo عبر الإنترنت. وبتصدرها قائمة تضم 382 مدينة عالمية في تصنيف عام 2025، احتفظت أبوظبي بلقب Numbeo لأكثر مدن العالم أمانًا لمدة عقد تقريبًا.