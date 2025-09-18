"احذروا الثعابين".. سكان بدبي في حالة تأهب بعد انتشارها في مجمع سكني

اتخذ العديد من سكان أحد المجمعات السكنية في دبي احتياطات بعد رصد ثعابين داخل مبانيهم. كما أجرى قاطنو مجمع "رمرام" محادثات مع أطفالهم، محذرين إياهم من ضرورة توخي الحذر.

يقول سوراج، وهو وافد هندي يعيش في مجمع "الثمام" في رمرام مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "طلبت من أطفالي أن يكونوا حذرين عند اللعب في الخارج".

ويضيف: "غالبًا ما يلعبون الكرة في الخارج، وعندما تسقط في الشجيرات، يذهبون إليها لاستعادتها. لقد حذرتهم من أن الثعابين شوهدت في المنطقة، وقد تكون في الشجيرات أيضًا. نصحناهم باستخدام قفازات مطاطية إذا احتاجوا لاستعادة أي شيء من قرب الشجيرات".

على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ بعض سكان مجمع "الرمث" عن مشاهدة ثعابين في المنطقة. شوهدت بعض هذه الأفاعي غير المؤذية على عتبات الشقق، بينما وُجدت أخرى في الشرفات. وشارك السكان مقاطع فيديو لهذه الثعابين داخل المجمع والمبنى على وسائل التواصل الاجتماعي.

في بيان لصحيفة "خليج تايمز"، أكدت بلدية دبي أنها اتخذت "خطوات فورية لتهدئة مخاوف السكان"، وأن فريقًا فنيًا متخصصًا قام بإعادة توطين أحد الزواحف. كما ذكرت أنه تم تركيب مصائد ومواد طاردة للثعابين في المجمع.