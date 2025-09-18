"احذروا الثعابين".. سكان بدبي في حالة تأهب بعد انتشارها في مجمع سكني

اتخذ العديد من سكان أحد المجمعات السكنية في دبي احتياطات بعد رصد ثعابين داخل مبانيهم. كما أجرى قاطنو مجمع "رمرام" محادثات مع أطفالهم، محذرين إياهم من ضرورة توخي الحذر.
يقول سوراج، وهو وافد هندي يعيش في مجمع "الثمام" في رمرام مع زوجته وأطفاله الثلاثة: "طلبت من أطفالي أن يكونوا حذرين عند اللعب في الخارج".
ويضيف: "غالبًا ما يلعبون الكرة في الخارج، وعندما تسقط في الشجيرات، يذهبون إليها لاستعادتها. لقد حذرتهم من أن الثعابين شوهدت في المنطقة، وقد تكون في الشجيرات أيضًا. نصحناهم باستخدام قفازات مطاطية إذا احتاجوا لاستعادة أي شيء من قرب الشجيرات".
على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبلغ بعض سكان مجمع "الرمث" عن مشاهدة ثعابين في المنطقة. شوهدت بعض هذه الأفاعي غير المؤذية على عتبات الشقق، بينما وُجدت أخرى في الشرفات. وشارك السكان مقاطع فيديو لهذه الثعابين داخل المجمع والمبنى على وسائل التواصل الاجتماعي.
في بيان لصحيفة "خليج تايمز"، أكدت بلدية دبي أنها اتخذت "خطوات فورية لتهدئة مخاوف السكان"، وأن فريقًا فنيًا متخصصًا قام بإعادة توطين أحد الزواحف. كما ذكرت أنه تم تركيب مصائد ومواد طاردة للثعابين في المجمع.
هل تم تشريدها بسبب أعمال البناء؟
قالت فاطمة أنور، وهي مقيمة في "رمرام" منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إنها لم تواجه هذه المشكلة من قبل. "لم يحدث لنا مثل هذا الأمر طوال تسع سنوات عشناها هنا"، وتضيف: "هذه المشكلة ظهرت مؤخرًا فقط. هناك أعمال بناء جارية بالقرب من المجمع. سمعت العديد من الجيران يناقشون أن هذه الثعابين ربما كانت تعيش في تلك المنطقة وأصبحت الآن بلا مأوى بسبب أعمال البناء".
وافقت البلدية على أن قرب مواقع البناء "ربما كان عامل جذب" للزواحف.
ووفقًا لسوراج، دارت نقاشات في مجموعات التواصل الخاصة بالمجمع تحث السكان على توخي الحذر واليقظة أثناء المشي، والتزام الهدوء في حال رؤية ثعبان.
إجراءات علاجية
قالت البلدية إنها نسقت مع المطور العقاري لاتخاذ إجراءات تصحيحية، تشمل وضع مصائد إضافية، تقليم الأشجار، الإزالة الفورية لمخلفات البناء، والمراقبة المستمرة.
واختتم البيان بالقول: "تلتزم بلدية دبي التزامًا تامًا بالصحة والسلامة العامة وتواصل العمل عن كثب مع السكان والمطورين والشركاء لضمان بيئة آمنة لجميع أفراد المجتمع".
ووفقًا لفاطمة، ذكرت الرسائل المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع أن هناك أيضًا فريقًا متخصصًا يعمل كل يوم لمدة ثلاث ساعات للبحث عن الثعابين. وأضافت: "إنه لأمر رائع أن نرى البلدية والمطور العقاري يتخذون مثل هذه الإجراءات الاستباقية. الجميع يساهمون لجعل المكان أكثر أمانًا".