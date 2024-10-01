احتيال في دبي: مزودا خدمة طعام هربا بأموال السكان

مقيم باكستاني آخر، فضل عدم ذكر اسمه، شارك تجربته حول خدمة الوجبات التي كانت حلاً اقتصادياً للعديد من السكان. وقال: "كل شيء هنا مكلف. وكانت خطة الوجبات هذه ميسورة التكلفة ووفرت علينا عناء شراء الطعام كل يوم. والآن اختفى الأخوان وتركانا في مأزق. لم نكن مستعدين لهذا على الإطلاق. نحتاج إلى الطعام يومياً، أما الآن فقد تضررت ميزانيتنا تماماً".