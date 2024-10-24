احتيال بالذكاء الاصطناعي يستهدف ملياردير هندي في دبي

وكشفت دراسة حديثة أجرتها شركة "كاسبرسكي" لرقمنة الأعمال أنه في حين يعتقد 75% من موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم قادرون على التعرف على مقاطع الفيديو المزيفة، إلا أن 37% فقط نجحوا في التمييز بين الصور الحقيقية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أثناء الاختبار. وقال خبراء الأمن السيبراني إن المؤسسات تظل معرضة بشدة لعمليات الاحتيال باستخدام مقاطع الفيديو المزيفة، مثل تلك التي تتضمن مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية مزيفة لرؤساء تنفيذيين يصرحون بتحويلات مصرفية.