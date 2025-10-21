"احتيال الـ 200 درهم": عمليات النصب الصغيرة تغزو الإمارات والذكاء الاصطناعي يغذيها

أصبحت عمليات الاحتيال الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شيوعاً، حيث يبتعد المحتالون عن عمليات الاحتيال واسعة النطاق ويتجهون نحو عمليات احتيال أصغر. ويتزايد استخدام الكثيرين للذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل هذه الحيل تبدو أكثر واقعية ومرتبطة بعلامات تجارية موثوقة.

يقول خبراء الأمن السيبراني إن الاحتيال الصغير أصبح فعالاً للغاية لأن المبالغ الصغيرة قد لا تشعر المستهلكين في الإمارات بخطورتها.

شارك بعض المقيمين في الإمارات تجاربهم، قائلين إنهم استُهدفوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التواصل معهم للنقر والدفع مقابل سلع وخدمات كانت بمبالغ صغيرة، وفي بعض الحالات، أقل من 100-200 درهم. وعند التحقق، وُجد أن روابط الدفع كانت وهمية.

قال ك. ماهيش، وهو مقيم في دبي منذ فترة طويلة: "لدهشتي، تلقيت تنبيهاً بخصم 770 درهماً على بطاقتي الائتمانية، وهو خصم لم أقم ببدئه. لم أشترِ أي شيء بتلك القيمة. وبما أن والدي وأنا نتشارك الحساب (في منصة تجارة إلكترونية كبيرة)، اعتقدت أنه ربما يكونان قد اشتريا شيئاً ما! ولكن عندما تحققت، لم يفعلا ذلك. فقمت بحظر بطاقتي على الفور".

وقالت هيفاء كتيتي، كبيرة مهندسي النظم في بروفبوينت (Proofpoint): "ما كان يُعرف في السابق بعمليات تصيد أو احتيال كبيرة وعالية القيمة، قد تجزأ إلى مخططات أصغر وأسرع وأكثر انتهازية، وغالباً ما تتضمن مبالغ بسيطة. ومع تزايد إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن الطبيعي أن يستخدم المخترقون الأتمتة لتوطين اللغة، وتقليد العلامات التجارية الموثوقة، وتجربة إغراءات منخفضة القيمة لا تثير الشك على الفور".

وأضافت: "على الرغم من أن هذه الحيل تستهدف الأفراد عادةً على وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعكس نفس تقنيات التلاعب السلوكي التي نراها في العمل داخل المؤسسات".