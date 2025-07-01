احتيال التحويل الخاطئ: أموال في حسابك قد تجرّك للمساءلة..لا تقع في الفخ

عمليات الاحتيال في الإمارات: تم تحويل أموال "بالخطأ" إلى حسابك؟ لا تقم بتحويلها إلى غرباء

من الضروري اتخاذ إجراء فوري إذا استلمت أموالاً من شخص لا تعرفه، وذلك بالإبلاغ فوراً للجهات المختصة عبر الرقم 901

تاريخ النشر: الاثنين 30 يونيو 2025، 8:38 مساءً

إعداد: فريق عمل خليج تايمز

تحذر الجهات المختصة في دولة الإمارات من أن المحتالين يستخدمون أساليب جديدة للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.

وبينما تم تحذير السكان مراراً من النقر على الروابط الاحتيالية، إلا أن هناك أساليب أخرى تعتمد على استغلال مشاعر الناس وتعاطفهم لخداعهم.

وقد نشرت شرطة دبي فيديو توعوياً يحذر السكان من تحويل الأموال إلى غرباء.

في الفيديو، يظهر رجل يتلقى مبلغاً كبيراً من المال تم تحويله إلى حسابه، ثم يتلقى مكالمة احتيالية يدّعي فيها المتصل أن الأموال أُرسلت إليه "عن طريق الخطأ".

بعد ذلك، يطلب المحتال من الرجل أن يحوّل هذا المبلغ إلى حساب آخر، مدعياً أن هذا الحساب يعود إلى "صديق بحاجة ماسة إلى المال لعلاج ابنته".

استجابةً لطلب المحتال، وبسبب ادعاء الحاجة للعلاج، يقوم الضحية على عجل بتحويل الأموال إلى حساب غريب، دون أن يدرك أنه يتعرض لعملية احتيال.

وبعد يومين، يتلقى الرجل رسالة من البنك تفيد بأن حسابه قد تم تقييده بسبب انتهاك السياسات.

لذلك، من الضروري اتخاذ إجراء فوري إذا استلمت أموالاً من شخص لا تعرفه، وذلك بالإبلاغ فوراً للجهات المختصة عبر الرقم 901.