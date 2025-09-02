احتيال إلكتروني يفقد شركة توظيف في دبي 50 ألف درهم

وبما أن الشركة الضحية تعاملت سابقاً مع شركة الإمارات لتموين الطائرات عبر وسيط، فقد اعتُقد أن العرض واقعي، خصوصاً مع ادعاء المحتالين أن الشركة "عادت إلى العمل المباشر" وتقبل الآن شراكات مباشرة.

العملية بدت مقنعة للغاية، إذ تضمنت "رسوم تسجيل قابلة للاسترداد"، ثم طلب لاحق لوضع كفالة مقدارها 300 ألف دولار لاحقاً ضمن إجراءات الموافقة، وهو هيكل شبيه بعملية اعتماد المقاولين الحقيقية.