احتيال إلكتروني: وجبة بسيطة تكلف صاحبتها 9872 درهماً

وقد تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة في الماضي. ففي العام الماضي، أفادت جريدة خليج تايمز كيف تعرض "راؤول خيلاري"، وهو مقيم في دبي، لإغراء بوجبة كومبو مقابل 14 درهمًا إماراتيًا. وبعد النقر على الرابط وإدخال تفاصيل بطاقته الائتمانية، صُدم عندما اكتشف أنه تم خصم 14 ألف درهم إماراتي منه بدلاً من ذلك.