الإمارات

احتواء سريع لتسرب نفطي في شاطئ خورفكان

قال المسؤولون إن عملية التنظيف اكتملت بكفاءة لحماية مرتادي الشاطئ والحياة البحرية.
الصور: الانستغرام/بلدية خورفكان

الصور: الانستغرام/بلدية خورفكان

تاريخ النشر

تم احتواء وتنظيف بقعة نفطية على طول شاطئ كورنيش خورفكان بسرعة، بفضل الاستجابة السريعة لبلدية خورفكان.

ورصد بقعة الزيت من قبل إدارة البيئة في البلدية، والتي حشدت على الفور فرقًا لاحتواء المنطقة المتضررة وتنظيفها. وتمت الاستجابة السريعة بالتنسيق مع إدارات البلدية الأخرى، وبتوجيهات مباشرة من مدير البلدية.

وقال المسؤولون إن عملية التنظيف اكتملت بكفاءة لحماية مرتادي الشاطئ والحياة البحرية.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

كما أشادت بلدية خورفكان بشركة "بيئة" لتوفيرها المعدات والفرق الميدانية المتخصصة للمساعدة في العملية. وأكدت البلدية أن هذه الشراكة تُبرز أهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات البيئية وتحسين الاستجابة للطوارئ.

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها خورفكان مثل هذا التحدي. ففي يوليو، أبلغت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عن تسرب نفطي مماثل أثر على شاطئي اللؤلؤية والزبارة، والذي تم احتواؤه بنجاح أيضًا قبل أن يُسبب أضرارًا جسيمة.

ما هو التسرب النفطي؟

التسرب النفطي هو تسرب هيدروكربونات بترولية سائلة إلى البيئة، وتحديدًا إلى النظام البيئي البحري. قد تكون هذه السوائل نفطًا خامًا ومنتجات بترولية مكررة كالبنزين والديزل.

غرينبيس تدعو إلى "إجراء سريع" بعد تسرب نفطي قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة فيديو: ولاية كيرالا في حالة تأهب قصوى بعد غرق سفينة محملة بشحنة خطرة قبالة الساحل، مما تسبب في تسرب نفطي الإمارات العربية المتحدة: تعليق السباحة مؤقتًا بسبب تسرب نفطي على شاطئ خورفكان

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com