احتواء سريع لتسرب نفطي في شاطئ خورفكان

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها خورفكان مثل هذا التحدي. ففي يوليو، أبلغت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عن تسرب نفطي مماثل أثر على شاطئي اللؤلؤية والزبارة، والذي تم احتواؤه بنجاح أيضًا قبل أن يُسبب أضرارًا جسيمة.