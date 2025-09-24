احتواء سريع لتسرب نفطي في شاطئ خورفكان

تم احتواء وتنظيف بقعة نفطية على طول شاطئ كورنيش خورفكان بسرعة، بفضل الاستجابة السريعة لبلدية خورفكان.
ورصد بقعة الزيت من قبل إدارة البيئة في البلدية، والتي حشدت على الفور فرقًا لاحتواء المنطقة المتضررة وتنظيفها. وتمت الاستجابة السريعة بالتنسيق مع إدارات البلدية الأخرى، وبتوجيهات مباشرة من مدير البلدية.
وقال المسؤولون إن عملية التنظيف اكتملت بكفاءة لحماية مرتادي الشاطئ والحياة البحرية.
كما أشادت بلدية خورفكان بشركة "بيئة" لتوفيرها المعدات والفرق الميدانية المتخصصة للمساعدة في العملية. وأكدت البلدية أن هذه الشراكة تُبرز أهمية تضافر الجهود في مواجهة التحديات البيئية وتحسين الاستجابة للطوارئ.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها خورفكان مثل هذا التحدي. ففي يوليو، أبلغت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عن تسرب نفطي مماثل أثر على شاطئي اللؤلؤية والزبارة، والذي تم احتواؤه بنجاح أيضًا قبل أن يُسبب أضرارًا جسيمة.
التسرب النفطي هو تسرب هيدروكربونات بترولية سائلة إلى البيئة، وتحديدًا إلى النظام البيئي البحري. قد تكون هذه السوائل نفطًا خامًا ومنتجات بترولية مكررة كالبنزين والديزل.