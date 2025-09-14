احتمال هطول أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في دبي وأبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تبقى سماء الإمارات غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع احتمال هطول أمطار يوم الأحد (13 سبتمبر).
كما توقع ارتفاعًا في درجات الحرارة على المناطق الغربية. وهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا خلال النهار، مثيرة للغبار والأتربة.
ستتراوح درجات الحرارة في أبوظبي ودبي بين 31 و40 درجة مئوية يوم الأحد، مع نسبة رطوبة تتراوح بين 30 و70%. وستبقى درجات الحرارة في الشارقة بين 31 و39 درجة مئوية. وبلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة يوم السبت 42.1 درجة مئوية في منطقة الجزيرة (الظفرة) الساعة 1:45 ظهرًا بتوقيت الإمارات.
وأوضح المركز في بيانه اليومي للطقس أن سرعة الرياح ستتراوح بين 10 إلى 25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.
أما في الخليج العربي، فسيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج، وقد يكون مضطربًا أحيانًا نهارًا. وفي بحر عمان، سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط الموج.