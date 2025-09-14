احتمال هطول أمطار مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 مئوية في دبي وأبوظبي

أما في الخليج العربي، فسيكون البحر خفيفًا إلى متوسط ​​الموج، وقد يكون مضطربًا أحيانًا نهارًا. وفي بحر عمان، سيكون البحر خفيفًا إلى متوسط ​​الموج.