احتفال موسيقي وفني لعشاق "تايلور سويفت" بدبي
إذا كنت من عشاق تايلور سويفت المندفعين (Swiftie)، فمن المحتمل أنك منزعج من عدم توجه أيقونتك إلى دبي كجزء من جولة"إيراس تور" Eras Tour الخاصة بها.
ولكن ماذا لو قلنا لك أنه لا تزال هناك طريقة يمكن لعشاق تايلور سويفت Swifties أن يجتمعوا بها تحت سقف واحد ويحتفلوا. وإليك الطريقة: وجبة فطور وغداء على طراز تايلور سويفت.
تُقام وجبة Eras Art Brunch في فندق V يوم الجمعة 6 سبتمبر. ومن المقرر أن تشمل الأمسية الخاصة كل ما يتعلق بالموسيقى والفن والطعام - مستوحاة من تايلور نفسها.
يمكن لهم Swifties أن يبدأوا ليلتهم بجلسة رسم تحت عنوان تايلور بحضور مدربين خبراء. وستليها قائمة غداء خاصة تحت عنوان Eras Tour والتي ستحتفل برحلة تايلور الموسيقية. يمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بساعتين من المشروبات المختلطة غير المحدودة المستوحاة من تايلور. سيقدم منسق الأغاني المباشر أفضل أغاني تايلور سويفت، بدءاً من الكلاسيكيات وحتى أحدث الأغاني.
تأكد من أنك ترتدي ملابسك المثالية المستوحاة من تايلور سويفت حيث سيتم منح جوائز لأفضل الأزياء وكذلك اللوحات.
الأماكن محدودة لذا احجز مكانك في هذا الحدث الفريد. الأسعار تبدأ من 440 درهماً، يوم الجمعة 6 سبتمبر، من الساعة 7 إلى 10 مساءً في فندق PAPA، V Hotel Dubai.