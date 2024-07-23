احتفال موسيقي وفني لعشاق "تايلور سويفت" بدبي

إذا كنت من عشاق تايلور سويفت المندفعين (Swiftie)، فمن المحتمل أنك منزعج من عدم توجه أيقونتك إلى دبي كجزء من جولة"إيراس تور" Eras Tour الخاصة بها.

ولكن ماذا لو قلنا لك أنه لا تزال هناك طريقة يمكن لعشاق تايلور سويفت Swifties أن يجتمعوا بها تحت سقف واحد ويحتفلوا. وإليك الطريقة: وجبة فطور وغداء على طراز تايلور سويفت.