احتفال رأس السنة: أفضل عروض الألعاب النارية في أبوظبي ودبي

أما أولئك الذين يخططون لمشاهدة العرض الأيقوني، فلديهم عدة خيارات حول كيفية مشاهدته: التوجه إلى دبي مول ومشاهدة عرض الأضواء والمياه في نافورة دبي بالتزامن مع عرض الليزر والأضواء والألعاب النارية في برج خليفة؛ أو المشاهدة من أحد المطاعم في وسط مدينة دبي أو سوق البحار أو بوليفارد الشيخ محمد بن راشد؛ أما أولئك الذين يذهبون مع العائلة، فيمكنهم التوجه إلى برج بارك.