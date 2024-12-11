احتفال رأس السنة: أفضل عروض الألعاب النارية في أبوظبي ودبي
هل تخطط لاستقبال العام الجديد بعروض من الألوان في السماء؟ لا داعي للبحث أكثر، حيث يوجد في الإمارات العربية المتحدة عدة أماكن مخصصة لعروض الألعاب النارية الرائعة عند دقات الساعة 12.
ومن بين هذه المعالم برج خليفة، حيث يسافر الناس من مختلف أنحاء العالم إلى دبي للاستمتاع بالألعاب النارية المبهرة وعروض الليزر في أطول مبنى في العالم. كما أن الوصول إلى هناك ليس بالمهمة السهلة، حيث يتجمع السكان والسياح حول المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا، ويخيمون لساعات متواصلة لمشاهدة عرض الألعاب النارية.
إذا كنت أيضًا تخطط لاستقبال العام الجديد بهذا الرمز للفرح والاحتفال، فقم بإلقاء نظرة على القائمة الكاملة للمواقع حيث يمكنك مشاهدة عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء أبو ظبي ودبي.
ابو ظبي
1. كورنيش أبوظبي
فوق البحر المتلألئ، سيستمتع المتفرجون بعرض بصري رائع للألعاب النارية. يمكن مشاهدة العرض، الذي سيقام على طول الكورنيش الذي يبلغ طوله 8 كيلومترات، من مواقع متعددة بما في ذلك مهرجان MOTN 2023، ومنار في جزيرة اللولو، وشاطئ الكورنيش.
2. جزيرة ياس
ستوفر هذه الجزيرة، التي تشتهر بمنتزهاتها الترفيهية المثيرة وفنادقها المريحة، إطلالة مذهلة على الألعاب النارية التي ستقام هنا. ويمكن مشاهدة هذه العروض من واجهة ياس باي البحرية أو مرسى ياس أو شاطئ ياس أو منار في جزيرة السمالية.
3. تل مرعب
في موقع مهرجان ليوا المحبوب لدى المغامرين، سيتمكن كل من يخيمون تحت النجوم من الاستمتاع بعرض الألعاب النارية عند منتصف الليل. وبصرف النظر عن أولئك الموجودين في المهرجان نفسه، يمكن للسكان والزوار مشاهدة العرض من جميع المناطق المبنية الرئيسية حول تل مرعب ومهرجان ليوا وقرية ليوا.
4. جزيرة الحديريات
يمكنك الاستمتاع بعرض الألعاب النارية في جزيرة الحديريات في ليلة رأس السنة الجديدة من على شاطئ البحر، بينما تصب لنفسك كوبًا من الكرك في الليلة الباردة، أو أثناء قضاء بعض الوقت في الاسترخاء في باب النجوم.
5. مهرجان الشيخ زايد (الوثبة)
إذا كنت تخطط للتخييم في الوثبة، مثل العديد من الآخرين، فسوف تتمكن من مشاهدة العرض الرائع للألعاب النارية من قرية التخييم أو القرية التراثية أو منطقة المجلس.
6. جزيرة المارية
هل تقيم في أحد أفضل الفنادق في أبوظبي؟ مع العديد من الفنادق والصالات ذات الخمس نجوم في جزيرة المارية، يمكنك استقبال عام 2025 من خلال رفع قدميك ومشاهدة العرض المتلألئ.
7. استاد هزاع بن زايد، العين
إذا كنت من مشجعي نادي العين، فما من مكان أفضل للاحتفال بكأس العالم 2025 من استاد هزاع بن زايد - وأفضل ما في الأمر هو وجود الكثير من مواقف السيارات في المكان. ومن المؤكد أن العرض الرائع للألعاب النارية سيضيء أمسيتك.
8. حديقة مدينة زايد العامة
إذا كنت ترغب في أن تكون أقرب إلى الطبيعة، فيمكنك الاستمتاع بعرض الألعاب النارية الملونة من حديقة مدينة زايد العامة في الظفرة.
9. الواجهة البحرية لخليج المغيرة، المرفأ
على ساحل الظفرة، يمكنك اختيار مشاهدة الألعاب النارية المذهلة بينما تستمتع بالتسوق والتجارب الترفيهية في خليج المغيرة.
10. غياثي
في هذه المدينة الصغيرة الخلابة الظفرة، يمكن للمسافرين والمقيمين مشاهدة الألعاب النارية من منطقة مركز تام. تأكد من إبقاء هذا الموقع في متناول يدك، فإذا كنت تنوي السفر إلى المناطق الغربية في ليلة رأس السنة الجديدة، فسيكون هذا هو المكان المثالي للتوقف.
دبي
1. برج خليفة
يعد هذا العرض واحداً من أكثر العروض شعبية في العالم، وسيتميز هذا العام بعرض مذهل مدته 9 دقائق، مما يجعله مختلفاً عن جميع العروض الأخرى!
مع اجتماع أكثر من 110 خبراء من 11 دولة، سينتهي عام 2024 بينما يشاهد المتفرجون عرضًا خلابًا - ما وراء الأحلام - مع موسيقى أصلية وعروض لأكثر من 200 شعاع ضوئي متطور.
وبعيدًا عن الألعاب النارية، فإن العرض المذهل لليزر والضوء هو ما يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للتوجه إلى المدينة الكبرى.
أما أولئك الذين يخططون لمشاهدة العرض الأيقوني، فلديهم عدة خيارات حول كيفية مشاهدته: التوجه إلى دبي مول ومشاهدة عرض الأضواء والمياه في نافورة دبي بالتزامن مع عرض الليزر والأضواء والألعاب النارية في برج خليفة؛ أو المشاهدة من أحد المطاعم في وسط مدينة دبي أو سوق البحار أو بوليفارد الشيخ محمد بن راشد؛ أما أولئك الذين يذهبون مع العائلة، فيمكنهم التوجه إلى برج بارك.
2. السيف
احتفل برأس السنة الجديدة في منطقة السيف، وهي منطقة تراثية في دبي، حيث يمكنك الاستمتاع بعرض رائع للألعاب النارية، في ظل الهندسة المعمارية المذهلة للموقع والقوارب الشراعية التقليدية.
3. أتلانتس النخلة
استقبل العام الجديد بعرض موسيقي رائع للنجم ليونيل ريتشي في الفندق المميز في دبي. يمكنك إما حجز طاولة في أحد المطاعم العديدة في الفندق أو مشاهدة الألعاب النارية من الممشى القريب.
4. الخليج العربي
بدلاً من الاستمتاع بالعرض المذهل من البر، ماذا عن البحر؟ احصل على مكان فريد من نوعه وشاهد الألعاب النارية من يخت في الخليج العربي. يمكن لأولئك الذين يخططون لاستئجار يخت أن يطلبوا مسارًا مخصصًا يغطي أفضل نقاط مراقبة الألعاب النارية.
إذا كنت ترغب في القيام بنفس الشيء، دون إنفاق الكثير من المال، فما عليك سوى حجز رحلة عبرة أو عبارة. تتوقف بعض الطرق أيضًا في أتلانتس النخلة والسيف، مما يمنحك إطلالات رائعة على عرض الألعاب النارية.
5. ذا بيتش، جميرا بيتش ريزيدنس
يعد شاطئ ذا بيتش أحد أكثر الأماكن السياحية شهرة في المدينة، حيث يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بعرض الألعاب النارية المتلألئ على شاطئ ذا بيتش. يقع الشاطئ على بعد خطوات قليلة من المناطق السكنية الرئيسية مثل مرسى دبي وأبراج بحيرات جميرا - وسوف ينبهر المتفرجون بالمناظر الخلابة للسماء المضيئة الملونة عند منتصف الليل.
6. جزيرة بلو ووترز
بجوار العرض في ذا بيتش، سيقام العرض في جزيرة بلو واترز. سيذهل العرض الذي يستمر لمدة ثلاث دقائق المشاهدين حيث سيشاهدون العروض التي ستقام في نفس الوقت في جزيرة بلو واترز وذا بيتش.
7. القرية العالمية
ومع دقات الساعة 12 في بلدان مختلفة حول العالم، ستضيء هذه الملاذ المتعدد الثقافات السماء بالتزامن. ومع العروض كل ساعة من الساعة 8 مساءً، سيبدأ هذا الملاذ الترفيهي العد التنازلي حتى عام 2025 مع بلدان أخرى - وأخيراً الإمارات العربية المتحدة.