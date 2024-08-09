احتفال الاستقلال الباكستاني بدبي: تأكيد للعلاقة التاريخية
احتفالاً بالذكرى الـ77 لاستقلال باكستان، سيتم تنظيم احتفال كبير في دبي يوم 11 أغسطس، حيث ستقام هذه الفعالية في مركز دبي التجاري العالمي بحضور نحو 10 آلاف شخص، وسيتضمن الاحتفال برنامجاً حيوياً يضم عروضاً ثقافية وعروضاً موسيقية وأنشطة تقليدية تبرز التراث الغني ومساهمات المجتمع الباكستاني في تنمية دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويجسد الاحتفال حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وتعزيز التسامح وخلق بيئة متناغمة تتعايش فيها الثقافات المتنوعة بسلام.
وسيحضر الفعالية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، إلى جانب دبلوماسيين وشخصيات بارزة من الجالية الباكستانية.
ويهدف هذا الاحتفال الذي تنظمه صفحة "الإمارات تحب باكستان" بالتعاون مع جمعية باكستان في دبي وشرطة دبي ومركز دبي التجاري العالمي إلى تسليط الضوء على الصداقة الدائمة والعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان.
ويربط دولة الإمارات العربية المتحدة وباكستان علاقات تاريخية، تعززت منذ أن وضع الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه حجر الأساس لهذه العلاقة المتينة في عام 1971.
واليوم، أصبحت هذه العلاقات أقوى من أي وقت مضى، مدفوعة بشراكات استراتيجية وتعاون اقتصادي متوسع. وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأول لباكستان والمستثمر الأكبر فيها، حيث تعهدت مؤخراً بتقديم 10 مليارات دولار إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة في باكستان.