احتفال الاستقلال الباكستاني بدبي: تأكيد للعلاقة التاريخية

واليوم، أصبحت هذه العلاقات أقوى من أي وقت مضى، مدفوعة بشراكات استراتيجية وتعاون اقتصادي متوسع. وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأول لباكستان والمستثمر الأكبر فيها، حيث تعهدت مؤخراً بتقديم 10 مليارات دولار إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة في باكستان.