احتفالية "حق الليلة" في الإمارات..أصالة التراث بمرجعية فقهية

في عام 2026، من المتوقع أن تبدأ الليلة مساء يوم الاثنين 2 فبراير، اعتماداً على رؤية الهلال. وتعد الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد بمزيج من الفعاليات الثقافية والمجتمعية. وستستضيف القرية العالمية احتفالات من 31 يناير إلى 3 فبراير، بما في ذلك عرض طائرات بدون طيار (درون) مذهل يوم الأحد 1 فبراير في تمام الساعة 7:35 مساءً. كما ستستقبل مدينة إكسبو دبي العائلات لممارسة الأنشطة من الساعة 4 عصراً حتى 10 مساءً، والتي تتميز بالألعاب التقليدية، ومسيرات الإبل، وفن الحناء، وورش العمل التفاعلية، وأكياس الحلوى للأطفال.