احتفالات مبهرة في دبي من يوم العلم إلى عيد الاتحاد
أطلقت دبي حملة جديدة للاحتفال بالمناسبات الوطنية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أعلنت الحكومة في إعلان صدر يوم الأربعاء.
وتنطلق الحملة بالشراكة مع 16 جهة حكومية وشبه حكومية وخاصة، تزامناً مع احتفالات يوم العلم الإماراتي وعيد الاتحاد الثالث والخمسين، وتستمر حتى الثالث من ديسمبر المقبل.
أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن الحملة أطلقت تكريماً للمؤسسين المؤسسين لدولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.
وفيما يلي ما يمكن للمقيمين توقعه خلال هذه الفترة:
ألعاب نارية
وفي يومي 2 و3 ديسمبر، ستضيء عروض الألعاب النارية المذهلة سماء مواقع مثل شاطئ جي بي آر، والسيف، وحتا، ودبي فستيفال سيتي مول. ويمكن للمقيمين أيضًا التوجه إلى حتا للاستمتاع بالألعاب النارية والرقصات الشعبية التقليدية والعروض الموسيقية.
ويستطيع المقيمون الاستمتاع بالألعاب النارية يومياً خلال الحملة في القرية العالمية بدبي.
الأسواق الموسمية
وستشارك في الاحتفالات أيضًا العديد من الأسواق الموسمية، بما في ذلك كانتين الشاطئ، وسوق رايب، ووينتر وندرلاند، حيث تقدم أنشطة ذات طابع إماراتي، وأطعمة محلية، وتجارب بيع بالتجزئة.
كما سيقام في سيتي ووك يوم 2 ديسمبر "مسيرة يوم الاتحاد" التي يتم تنظيمها بالتعاون مع وطني الإمارات. وسوف تسلط هذه المسيرة الملونة الضوء على الثقافة الإماراتية من خلال الرقصات والعروض التقليدية، مما يخلق أجواء كرنفالية للعائلات والزوار.
المتاحف
وتستضيف هيئة دبي للثقافة والفنون فعاليات خاصة في وجهات ثقافية رئيسية، مثل قرية حتا التراثية، لتشجيع الزوار على استكشاف التاريخ والثقافة الغنية للمنطقة. كما سيضم حي الفهيدي التاريخي أنشطة متنوعة تعكس التراث الثقافي لدبي.
وفي متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي مفتوح في الإمارات، سيستمتع الزوار بتجربة ثقافية شاملة تربط الماضي بالحاضر، حيث سيعمل المتحف على إحياء البيوت التراثية من خلال عروض مسرحية وتفاعلية، تعرض جوانب من الحياة في دبي القديمة، وستتضمن الاحتفالات فعاليات تقليدية ومبتكرة تسلط الضوء على مسيرة التنمية في الإمارات.
سيستضيف متحف الاتحاد، أحد المعالم الوطنية الرئيسية، احتفالات خاصة تركز على تاريخ اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيستضيف المتحف فعاليات ثقافية، بما في ذلك المعارض والعروض التفاعلية، التي تحكي قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
اكسبو سيتي دبي
تستضيف مدينة إكسبو دبي حفلاً موسيقياً بعنوان "سيمفونية الاتحاد" تقدمه أوركسترا الفردوس، وذلك ضمن احتفالات عيد الاتحاد الثالث والخمسين.
ستعزف الأوركسترا مجموعة مختارة من الأغاني الوطنية الإماراتية في عرضين مجانيين للجمهور. وسيتم تزيين ساحة الوصل الشهيرة في إكسبو سيتي بأعلام دولة الإمارات والديكورات الإماراتية التقليدية، وسيقدم فنانون إماراتيون تقليديون عروضاً ثقافية.
وتستضيف ساحة الوصل أيضًا سوق الحصاد الإماراتي، الذي يضم المنتجات الزراعية والغذائية المزروعة محليًا.
برواز دبي والحدائق
ستقوم بلدية دبي بإضاءة الحدائق الكبرى وبرواز دبي وحديقة سفاري دبي ودوار الساعة بالأضواء المبهرة بمناسبة عيد الاتحاد.
مطارات دبي
وسيتم تخصيص مساحة خاصة في مطارات دبي للاحتفالات الرسمية بعيد الاتحاد، مع التركيز بشكل خاص على التراث البحري كموضوع لهذه المناسبة. وسيتم الترحيب بالزوار القادمين إلى منافذ دخول دبي بالأغاني الوطنية التقليدية، مما يسلط الضوء على الروح الفريدة لهذه الاحتفالات.
وسيتم أيضًا استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية الإماراتية والعروض التقليدية التي تبرز العادات والقيم والهوية الإماراتية الأصيلة.