احتفالات مبهرة في دبي من يوم العلم إلى عيد الاتحاد

وستشارك في الاحتفالات أيضًا العديد من الأسواق الموسمية، بما في ذلك كانتين الشاطئ، وسوق رايب، ووينتر وندرلاند، حيث تقدم أنشطة ذات طابع إماراتي، وأطعمة محلية، وتجارب بيع بالتجزئة.