احتفالات عيد الاتحاد في الإمارات: ميزانيات تتجاوز 6 آلاف درهم لكل عائلة

وقالت "نحن لا نحتفل في الثاني من ديسمبر"، مشيرة إلى أنه "نظرًا لوجود العديد من الأحداث في ذلك اليوم، فإننا نفضل اختيار يوم آخر في نفس الأسبوع. الاستعدادات جارية بالفعل، حيث يتولى أحد أفراد الأسرة مسؤولية الاستضافة. وفي الوقت نفسه، يساهم الجميع في تكاليف وتنظيم الحدث".