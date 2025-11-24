احتفالات رأس السنة في وسط دبي تمتد لأول مرة لثمانية أيام

لأول مرة على الإطلاق، ستمتد احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في وسط مدينة دبي إلى ما بعد العد التنازلي. فقد أعلنت شركة إعمار يوم الاثنين أن احتفالات هذا العام ستستمر لمدة ثمانية أيام، تبدأ في 31 ديسمبر عند ظلال برج خليفة وتستمر حتى 7 يناير.
وبينما ستظل احتفالات وسط مدينة دبي الأوسع مجانية ومفتوحة للجميع، ستكون إمكانية الدخول إلى الصفوف الأمامية في حديقة البرج، التي توفر إطلالة مميزة على عروض الألعاب النارية والليزر والأضواء والعروض الحية، بتذاكر مدفوعة.
التذاكر متاحة الآن على الموقع الإلكتروني الرسمي للفعالية.
الكبار: 997.5 درهم (شاملة ضريبة القيمة المضافة)
الأطفال من 5 إلى 12 سنة: 577.5 درهم
دون سن الخامسة: مجانًا (لكن يتطلب شارة دخول محجوزة مسبقًا)
وقال المنظمون إن جميع التذاكر يجب شراؤها مسبقًا عبر الإنترنت.
وأوضحت شركة إعمار أن عرض هذا العام سيحوّل منطقة وسط مدينة دبي إلى مسرح ضخم متعدد النقاط، حيث ستتوزع العروض المتزامنة من بحيرة برج خليفة إلى ممشى دبي مول، وتمتد على كامل واجهة البرج. وأضافت الشركة: "أينما ينظر الزوار، سيجدون ما يجذب أنظارهم."
سيتضمن العرض فقرات حية، ومشاهد بصرية مبهرة، ومنصات متحركة، وعروضًا جوية، وألعابًا نارية وتقنيات حديثة متطورة، فيما وصف المنظمون الفعالية بأنها إنتاج "يتجاوز بكثير أي حدث سابق لليلة رأس السنة في المنطقة".
كما سيتخلل البرنامج عرضٌ استعراضي كبير يجوب أرجاء وسط مدينة دبي، يضم مجسمات ضخمة، ومؤدين ودمى عملاقة مصممة لإبراز ثقافة دبي وروحها الحيوية.
وأشارت إعمار إلى أن قائمة العروض الكاملة لا تزال قيد السرية حتى الآن.