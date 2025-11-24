احتفالات رأس السنة في وسط دبي تمتد لأول مرة لثمانية أيام

لأول مرة على الإطلاق، ستمتد احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في وسط مدينة دبي إلى ما بعد العد التنازلي. فقد أعلنت شركة إعمار يوم الاثنين أن احتفالات هذا العام ستستمر لمدة ثمانية أيام، تبدأ في 31 ديسمبر عند ظلال برج خليفة وتستمر حتى 7 يناير.