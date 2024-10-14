احتفالات رأس السنة في برج خليفة بتذاكر مرتفعة

لمرة أخرى، أصبحت مشاهدة الألعاب النارية واحتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة تجربة مدفوعة الأجر. ستتوفر تذاكر الدخول إلى حديقة البرج ابتداءً من 24 أكتوبر بسعر 580 درهماً للبالغين و 370 درهماً للأطفال فوق سن 5 سنوات، وتشمل التذاكر قسيمة طعام ومشروبات.
وطرح المنظمون تذاكر لحضور احتفالات رأس السنة الجديدة في برج خليفة لأول مرة العام الماضي، حيث كانت أسعار التذاكر 300 درهم للكبار و 150 درهم للأطفال، وبيعت التذاكر خلال أيام.
وفي حين أصبحت تجربة حديقة البرج تتطلب تذاكر مدفوعة الأجر، فإن مناطق المشاهدة الأخرى في وسط مدينة دبي ستظل مجانية ومفتوحة للجمهور، حسبما قالت إعمار. وأضافت: "يعد حدث هذا العام بتجربة أرقى ولا تُنسى، مع الترفيه الحي وورش العمل للأطفال ومجموعة مختارة من خيارات الطعام والشراب وأجواء ترحيبية للعائلات والأصدقاء للاحتفال بقدوم عام 2025".
ووصف المطور حديقة البرج بأنها "الموقع المثالي" للضيوف الذين يتطلعون إلى "الاستمتاع بالعرض الشهير للأضواء والموسيقى والألعاب النارية لبرج خليفة في تجربة حصرية تتطلب تذاكر دخول".
"سيتاح للضيوف الاستمتاع بالإطلالة المباشرة على الحدث، مما يضمن لهم تجربة خالية من الحشود المعتادة في ليلة رأس السنة الجديدة. وفي حين توفر حديقة البرج هذه التجربة التي تتطلب شراء تذكرة، فإن بقية مناطق المشاهدة العامة في وسط مدينة دبي ستظل مجانية ومفتوحة للجمهور، مما يسمح للجميع بالاستمتاع بالعرض المذهل."
ستبدأ العروض الترفيهية الحية في الساعة 3.30 ظهر يوم 31 ديسمبر. وتشمل عروض الدي جي والفرق الموسيقية الحية وأنشطة الأطفال. "ستقدم أكثر من 10 أكشاك للطعام والشراب مجموعات واسعة من خيارات تناول الطعام، مما يخلق تجربة احتفالية حقيقية."
وستتوفر المقاعد على أساس أسبقية الحضور، مع مجموعة من طاولات التنزه وطاولات على شكل الطبول ومقاعد بين باجز bean bags. وأضاف المطور: "يُرجى من الحضور استلام البطاقات من 26 إلى 30 ديسمبر ما يؤمن الدخول السلس إلى حديقة البرج. كما ستساعد الأعلام التوجيهية - ذات الألوان المختلفة المنتشرة حول المكان - الضيوف في العثور على وجهتهم ".