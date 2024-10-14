احتفالات رأس السنة في برج خليفة بتذاكر مرتفعة

وستتوفر المقاعد على أساس أسبقية الحضور، مع مجموعة من طاولات التنزه وطاولات على شكل الطبول ومقاعد بين باجز bean bags. وأضاف المطور: "يُرجى من الحضور استلام البطاقات من 26 إلى 30 ديسمبر ما يؤمن الدخول السلس إلى حديقة البرج. كما ستساعد الأعلام التوجيهية - ذات الألوان المختلفة المنتشرة حول المكان - الضيوف في العثور على وجهتهم ".