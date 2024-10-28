احتفالات "ديوالي" تمنح الطلاب عطلة مدرسية طويلة

قالت "سانجيتا شيما"، مديرة مدرسة أميتي دبي: "إن احتفالات ديوالي هذا العام رائعة للغاية، حيث نحتفل بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الأول الناجح للغاية. كما لدينا عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة ديوالي تستمر لمدة 5 أيام - من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر. قبل أن نتوقف للاحتفال بهذه المناسبة الاحتفالية، يشارك مجتمع مدرستنا في إبداعات فنية وحرفية ترمز إلى روح ديوالي، من خلال أنشطة عملية تشمل تصميم مصباح جميل باستخدام العجين المخمر أو الأطباق الورقية، وصنع أنماط الرانجولي، واستخدام الدمى المتحركة لسرد القصة وراء أكثر أوقات السنة المفضلة لدى العائلات الهندية".