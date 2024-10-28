احتفالات "ديوالي" تمنح الطلاب عطلة مدرسية طويلة
سيستمتع الطلاب في العديد من المدارس التي تعتمد المناهج الهندية بعطلة نهاية الأسبوع لمدة أربعة أيام، مع حصول البعض على خمسة أيام إجازة للاحتفال بعيد ديوالي.
واختارت بعض المدارس في الإمارات العربية المتحدة إغلاق أبوابها يومي الخميس والجمعة للاحتفال بعيد ديوالي، أحد أكبر المهرجانات في جنوب آسيا، والذي يحتفل به على نطاق واسع مجتمع المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة.
يؤدي هذا الإغلاق إلى عطلة مدتها أربعة أيام عند الجمع بين يومي السبت والأحد. بالإضافة إلى ذلك، تمنح بعض المدارس يوم عطلة إضافيًا يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى عطلة مدتها خمسة أيام.
وتبدأ احتفالات هذا العام في 29 أكتوبر مع مهرجانات Dhanteras، في حين سيقام احتفال ديوالي الرئيسي يوم الخميس 31 أكتوبر.
قالت "سانجيتا شيما"، مديرة مدرسة أميتي دبي: "إن احتفالات ديوالي هذا العام رائعة للغاية، حيث نحتفل بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الأول الناجح للغاية. كما لدينا عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة ديوالي تستمر لمدة 5 أيام - من 31 أكتوبر إلى 4 نوفمبر. قبل أن نتوقف للاحتفال بهذه المناسبة الاحتفالية، يشارك مجتمع مدرستنا في إبداعات فنية وحرفية ترمز إلى روح ديوالي، من خلال أنشطة عملية تشمل تصميم مصباح جميل باستخدام العجين المخمر أو الأطباق الورقية، وصنع أنماط الرانجولي، واستخدام الدمى المتحركة لسرد القصة وراء أكثر أوقات السنة المفضلة لدى العائلات الهندية".
والجدير بالذكر أن العطلات الرسمية في دبي يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقاً من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية قبل إبلاغها للمجتمع المدرسي.
ومن المهم تسليط الضوء على أن المدارس تتمتع بقدر من المرونة فيما يتعلق بتقويماتها، طالما أنها تفي بالحد الأدنى المطلوب من عدد أيام الدراسة - وهو 182 يومًا للمناهج الدولية.
وأضافت "هذا العام خصصنا ثلاثة أيام لعيد ديوالي، وقد تمت الموافقة على ذلك لحسن الحظ من قبل الهيئة التنظيمية للتعليم".
وبالمثل، قالت مدرسة "جيمس مدرستنا الهندية الخاصة" في تعميم أرسلته إلى أولياء الأمور: "للاحتفال بموسم الأعياد، نرحب بالطلاب لارتداء ملابس هندية ملونة وتقليدية يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024".
وأضاف الإخطار: "يتعين على الطلاب الذين يفضلون عدم اتباع الموضوع ارتداء الزي المدرسي العادي".
احتفالات متواضعة
وفي الوقت نفسه، ستكون احتفالات ديوالي في بعض المدارس متواضعة هذا العام، حيث تقتصر الأنشطة على اجتماعات الفصل الدراسي ذات الطبيعة التعليمية. وقد تم تقييم جميع الطلاب على أنهم على دراية بالوضع الإقليمي.
وقامت مدرسة مقرها أبوظبي بتخفيف جميع الاحتفالات الكبرى هذا العام، مما يجعل الاحتفالات هادئة، بالنظر إلى الصراع الدائر حالياً في المنطقة.
قالت "أبيلاشا سينغ"، مديرة مدرسة شاينينج ستار الدولية: "لدينا عطلة ديوالي يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، لذا فإن الجميع سيستمتعون بعطلة نهاية أسبوع طويلة. لقد خططنا لمشاركة الموظفين بعد المدرسة في 30 أكتوبر بمسابقة رانجولي تليها بعض الوجبات الخفيفة الهندية مثل خامان دوكلا وجلاب جامون وسمبوسة يتم تقديمها لاحقًا. سيحدث هذا في نهاية البرنامج".
وأكد قائد المدرسة أن الوضع في غزة وتداعياته على لبنان خلق شعورا عميقا بالقلق لدى الكثيرين، ما أدى إلى حصر الاحتفالات إلى حد كبير.
وأضاف سينغ: "قلوبنا لا تزال مثقلة بالحرب في غزة، التي تمتد الآن إلى لبنان، لذلك فإن الاحتفالات لا تزال متواضعة".