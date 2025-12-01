احتفالات اليوم الوطني الـ54: تصميم السيارات يتحول إلى رمز وطني أنيق وبسيط

بالنسبة للبعض، لا يكون اليوم الوطني مشروعًا فرديًا على الإطلاق. ففؤاد بيطار وأصدقاؤه يزينون سيارة واحدة كل عام للاحتفال بها سويًا. وأكد أنه ليس من الضروري أن يزين كل شخص سيارته الخاصة، فجوهر المناسبة يكمن في الاحتفال الجماعي. وقال بيطار: "في اليوم الوطني، عادة ما نزخرف سيارة واحدة معًا لأن الاحتفال يدور حول التحرك كمجموعة أكثر من كونه أمرًا فرديًا." وأضاف أن الاتجاهات في وسائل التواصل الاجتماعي والأغاني كثيرًا ما تؤثر في طريقة احتفال الشباب.