احتفالات العيد الوطني الإماراتي: فعاليات مذهلة وبيانات مجانية وقواعد جديدة
سواء كنت جديداً في الإمارات العربية المتحدة أو كنت هنا قبل اتحاد الإمارات السبع في عام 1971، فمن المثير دائماً أن تكون في البلاد خلال اليوم الوطني.
سيستمتع معظم المقيمين بعطلة نهاية الأسبوع التي تستمر أربعة أيام حيث تزين الإمارات العربية المتحدة المدينة باللون الأحمر والأخضر والأسود والأبيض. وتسافر العديد من العائلات، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يقررون البقاء، فإن هناك فعاليات كبرى وعروض مبهرة والعديد من العروض.
ولضمان السلامة العامة والأمن خلال الاحتفالات، وضعت السلطات الإماراتية أيضاً عدداً من القواعد، مع نشر فرق خاصة لمراقبة الالتزام الصارم، وخاصة فيما يتعلق بقواعد المرور. ولراحة السكان، تم أيضًا تعديل بعض عمليات النقل العام.
تم الإعلان عن كل هذه العروض الترويجية والقواعد والتغييرات على مدار الأيام القليلة الماضية - وإليك ملخصًا لها:
مواعيد العطلات الرسمية
أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة أن يومي 2 و3 ديسمبر إجازة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاعين الخاص والعام. وسوف تغلق معظم المكاتب يومي الاثنين والثلاثاء، لذا إذا كانت لديك معاملات معلقة، فقد تضطر إلى إعادة جدولتها.
لن تكون خدمات العفو عن التأشيرة متاحة للمغتربين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم ويرغبون في تسوية وضعهم في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من 30 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.
بيانات مجانية بمناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات
إذا كنت مشتركًا في إحدى باقات الهاتف المتحرك من du — سواء بنظام الدفع الآجل أو الدفع المسبق — فستحصل على 53 جيجابايت من البيانات مجانًا.
سيحصل عملاء الدفع الآجل تلقائيًا على البيانات المجانية، والتي ستكون صالحة لمدة سبعة أيام. من ناحية أخرى، يتعين على مستخدمي الدفع المسبق الاشتراك في خطة Flexi السنوية للحصول على البيانات المجانية، والتي ستكون صالحة لمدة عام. (انقر هنا للحصول على دليل خطوة بخطوة حول استرداد العرض.)
مواقف مجانية للسيارات في دبي
هل تخطط لرحلة بالسيارة عبر الإمارة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة؟ تذكر أنك لن تضطر إلى دفع رسوم مواقف السيارات العامة في دبي يومي 2 و3 ديسمبر، إلا إذا تركت سيارتك في محطة متعددة الطوابق. ولن يتم فرض أي رسوم يوم الأحد 1 ديسمبر أيضًا.
تمديد أوقات عمل وسائل النقل العام
لن يضطر المحتفلون إلى القلق بشأن وسائل النقل العام حتى لو انتهى بهم الأمر بالاحتفال حتى منتصف الليل لأن مترو دبي والترام سيعملان حتى الساعة 1 صباحًا من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر. اطلع على الجدول الزمني هنا.
قيود الشاطئ العام
إذا كنت تخطط لرحلة إلى الشاطئ مع أصدقائك، ننصحك بالعلم أن أربعة شواطئ عامة في دبي ستكون مخصصة للعائلات من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر.
هذه الشواطئ هي:
شاطئ جميرا 2
جميرا 3
أم سقيم 1
أم سقيم 2
مواعيد المنتزهات في دبي
يجب على أولئك الذين يخططون للتنزه أو التنزه في الحدائق في دبي أن يضعوا مواعيد العمل في الاعتبار. حيث تفتح الحدائق الشهيرة في زعبيل والصفا والممزر ومشرف أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً. أما الحدائق الأخرى فستغلق أبوابها في وقت أبكر، بينما ستظل بعضها مفتوحة حتى الساعة 12 صباحًا. (انقر هنا للاطلاع على الجدول الكامل).
الألعاب النارية في جميع أنحاء الإمارات
في الإمارات، لن تضطر إلى الانتظار حتى ليلة رأس السنة لمشاهدة بعض عروض الألعاب النارية المبهرة. إليك قائمة بالأماكن التي يمكنك فيها مشاهدة هذه العروض المبهرة:
دبي
القرية العالمية: من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر: الساعة 9 مساءً
بلو ووترز وذا بيتش، جي بي آر: 1 ديسمبر، الساعة 8 مساءً
برج حتا: 2 ديسمبر، الساعة 8 مساءً
دبي فستيفال سيتي مول: 2 ديسمبر، الساعة 9.10 مساءً
السيف: 3 ديسمبر، الساعة 9 مساءً
ريفرلاند في دبي باركس آند ريزورتس: 1 و2 ديسمبر | 7 مساءً و9:30 مساءً
ابو ظبي
الواجهة البحرية لخليج ياس: 2 ديسمبر، الساعة 9 مساءً
حلبة مرسى ياس: 2 ديسمبر، الساعة 9 مساءً (على الرغم من أن الدخول مجاني لمشاهدة العرض في حلبة مرسى ياس، إلا أنه يتعين عليك التسجيل للحدث على موقعه الرسمي).
جزيرة المارية (الممشى البحري): 2 و3 ديسمبر، الساعة 9 مساءً
مهرجان الشيخ زايد، الوثبة: 1-3 ديسمبر
مهرجان أم الإمارات، ساحة العين: 1 و2 ديسمبر
أم القيوين
- الواجهة البحرية للخور: 2 ديسمبر، الساعة 7 مساءً (ستكون موجودة في هذا المكان من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر)
كيفية مشاهدة حفل عيد الاتحاد الرسمي الثالث والخمسين
كل عام، تقيم دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالًا ضخمًا يتضمن عروضًا مذهلة تحكي قصة الأمة. وتعرف هذه المناسبة باسم احتفالات اليوم الوطني الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تجمع هذه المناسبة الضخمة كل حكام وزعماء الدولة.
وستقام فعاليات المهرجان هذا العام في مدينة العين، المدينة القريبة إلى قلوب العديد من الإماراتيين.
في حين أن المكان مفتوح لبعض أفراد الجمهور، فإن المقاعد محدودة.
يمكنك متابعة البث المباشر للمباراة من منزلك (أو أينما كنت) على الموقع الإلكتروني www.eidaletihad.ae، والذي سيبدأ في تمام الساعة 6.15 مساءً يوم 2 ديسمبر.
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالاحتفالات الإماراتية على الأرض، فهناك مناطق مخصصة حيث يمكنك مشاهدة العرض على شاشة كبيرة والاحتفال مع حشد الإمارات العربية المتحدة:
- ميدان خليفة بمدينة خليفة، والاتحاد أرينا، ومهرجان الشيخ زايد، ومدينة الشامخة، ومدينة الفلاح، ومجالس أبوظبي.
- حدائق حارة في دلما، حديقة شبانة في السلع، حديقة زايد الخير في غياثي، قاعة أفراح في ليو، حديقة المغيرة في المرفأ، خليج المغيرة، ومجالس المنطقة الغربية.
- قصر المويجعي، واحة العين، قلعة الجاهلي، وساحة العين.
- فستيفال بروميناد (دبي فستيفال سيتي)، مول أوتلت فيليج، الورفا (فرجان دبي)، وادي هب في حتا، والقرية العالمية.
- منتزه الشارقة الوطني، وقلعة الذيد.
- مرسى عجمان ومنتزه الجرف العائلي.
- الواجهة البحرية للخور
- المنار مول
- شاطئ المظلة وكورنيش الفجيرة
القواعد الواجب اتباعها عند التجمعات والمركبات
هل ستستضيف حفلة مع العائلة والأصدقاء؟ أو ربما تنظم بعض البرامج الصغيرة في مجمعك السكني لتجعل الجميع يشعرون بأجواء اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ لا تتردد في القيام بذلك ولكن تذكر عددًا من القواعد التي يجب اتباعها.
إذا كنت تعزف الأغاني أو تغني الأناشيد، فاقتصر على تلك المرتبطة رسميًا باحتفالات عيد الاتحاد. ارتدِ فقط الأوشحة المصممة خصيصًا لعيد الاتحاد، وارفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة فقط - ولا يُسمح برفع علم دول أخرى.
تم إدراج المزيد من القواعد الخاصة بالمركبات، والتي عادة ما تكون مزينة بألوان دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الوقت من العام. تجنب إجراء تعديلات غير مصرح بها على المحرك ولا تضع ملصقات أو علامات أو شعارات من أي نوع ما لم تكن مخصصة لعيد الاتحاد. اطلع على الإرشادات الكاملة هنا.
الدخول مجاني للمتاحف
هل تبحث عن أنشطة لإبقاء الصغار مشغولين أثناء العطلة؟ لا تفوت عرض الدخول المجاني إلى المتاحف في الشارقة.
ستوفر جميع المتاحف العامة في مدينة الشارقة وكلباء وخورفكان دخولاً مجانياً يومي 1 و2 ديسمبر.
تحتفل الشارقة بعيد الاتحاد منذ 21 نوفمبر بالعروض الثقافية والألعاب النارية والعديد من الفعاليات. يمكنك مشاهدة هذه الاحتفالات هنا.
خصم 50% على مخالفات المرور
إذا كنت تقود سيارتك في عجمان وأم القيوين، فهذا هو الوقت المناسب لتسديد مخالفاتك المرورية، حيث تم الإعلان عن خصم بنسبة 50%. (اقرأ التفاصيل الكاملة لعجمان هنا، وأم القيوين هنا).
حظر الشاحنات في بعض المناطق
يُمنع دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى المدن الرئيسية في أبوظبي والعين ومدينة زايد يومي 2 و3 ديسمبر.