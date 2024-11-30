احتفالات العيد الوطني الإماراتي: فعاليات مذهلة وبيانات مجانية وقواعد جديدة

يجب على أولئك الذين يخططون للتنزه أو التنزه في الحدائق في دبي أن يضعوا مواعيد العمل في الاعتبار. حيث تفتح الحدائق الشهيرة في زعبيل والصفا والممزر ومشرف أبوابها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً. أما الحدائق الأخرى فستغلق أبوابها في وقت أبكر، بينما ستظل بعضها مفتوحة حتى الساعة 12 صباحًا. (انقر هنا للاطلاع على الجدول الكامل).