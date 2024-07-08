احتفالات التخرج في الإمارات: فرحة مكلفة ومشكلات تنظيمية

وفي بيان لصحيفة خليج تايمز، قالت الجامعة الكندية دبي: "للأسف، وصل عدد من الضيوف إلى مكان الحفل بدون تذكرة، ولم يتبعوا بروتوكولات الدخول التي تم إبلاغهم بها مسبقاً. وقد أدى ذلك إلى عجز في فحص التذاكر من قبل فريق الأمن بالخارج، مما أدى إلى تمكن بعض الضيوف غير الحاصلين على تذاكر من الدخول إلى المكان. ومن أجل الحفاظ على الصحة والسلامة، كان هذا يعني أن بعض الآباء لم يتمكنوا من دخول القاعة لمشاهدة الحفل".