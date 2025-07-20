احتفالات استثنائية بانتظار الإمارات... أجواء لا تُنسى في عيد الاتحاد الـ54

أجواء احتفالية تملأ الأرجاء

في كل ديسمبر، تملأ الأجواء روح احتفالية في كافة أرجاء الإمارات مع استعداد البلاد للاحتفال بالتوحيد التاريخي للإمارات السبع في 2 ديسمبر.

وما كان يُعرف حتى عام 2024 باسم اليوم الوطني للإمارات أصبح يحمل الآن اسمًا جديدًا يحمل دلالة ومعنى أكبر: عيد الاتحاد، والذي يؤكد على مفهوم “الاتحاد” ويحتفي بالتوحيد الذي تم في 2 ديسمبر 1971.

الحماس حول اليوم الوطني للإمارات، أو "عيد الاتحاد" كما أصبح يُعرف الآن، يتجاوز بكثير مجرد عطلة عامة طويلة؛ فهو احتفال شامل بـ"هوية البلاد، وتجسيد للتراث والوحدة والقوة والفخر الوطني".

نبذة تاريخية

في عام 1971، اجتمع حكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ليشكّلوا الاتحاد. وانضمت رأس الخيمة في أوائل عام 1972. ومن ثم وُلدت دولة الإمارات العربية المتحدة، بحلم أن تصبح قوة صاعدة ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل في العالم كله.

العطل الرسمية

بالنسبة لمعظم السكان، يعني عيد الاتحاد إجازة رسمية. عادة يحصل موظفو القطاعين العام والخاص على يومين إجازة، في 2 و3 ديسمبر، وهو ما يمنح الجميع فرصة للاسترخاء أو القيام برحلات أو البقاء في المنزل.

أما هذا العام، فستكون العطلة في منتصف الأسبوع، يومي الثلاثاء 2 ديسمبر والأربعاء 3 ديسمبر. ولكن لماذا لا تزيدها؟ يمكنك تحويلها إلى إجازة تستمر أسبوعًا كاملاً إذا تقدمت بإجازة سنوية ليومي الاثنين (1 ديسمبر)، والخميس والجمعة (4 و5 ديسمبر). ومع عطلات نهاية الأسبوع، ستحظى بإجازة من 9 أيام لتختتم بها العام!

احتفالات الأعوام الماضية

أعلنت الجهات المختصة أن الاستعدادات جارية الآن لاحتفالات عيد الاتحاد الـ54، وكل من يعتبر الإمارات موطناً له مدعو لبدء الاستعداد لهذه الذكرى المميزة.

2022: كان الاحتفال رقم 51 باليوم الوطني أشبه بسرد قصصي بصري مدهش. أُقيم العرض الرسمي في أبوظبي وبُث في جميع أنحاء الدولة، وشمل عروضًا متزامنة للطائرات المسيّرة، وراقصين يبدون وكأنهم يطفون فوق الماء، وعرض تراثي إماراتي أصيل، بالإضافة إلى تكريم الشيخ خليفة، واستعراض لمشروع النقل القادم "قطار الاتحاد".

2023: تمحور الاحتفال بالذكرى 52 حول "قصة اتحادنا"، واستخدم تقنيات متقدمة جداً شملت الرؤية الغامرة، والواقع المعزز، ومناظر أنشأها الذكاء الاصطناعي لرسم قصة تطور الإمارات. وكانت الألعاب النارية في كل مكان — من دبي فستيفال سيتي والقرية العالمية حتى كورنيش الشارقة وجزيرة ياس في أبوظبي.

2024: شارك حوالي 10,000 فنان وجَمل في العروض داخل مدينة العين احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53. اختيرت جبال “جبل حفيت” كخلفية طبيعية مهيبة للعروض، حيث دمجت عناصر الطبيعة مع تاريخ الإمارات وتراثها من خلال النخيل والكوكبة النجمية "الثريا".

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ماذا نتوقع في عام 2025؟

الاحتفالات في الإمارات لا تعرف معنى البساطة!

ورغم أن الجدول الكامل للاحتفالات لم يصدر بعد، إلا أنه من المتوقع أن نرى المزيد من كل شيء، مثل:

عروض ألعاب نارية ضخمة في جميع الإمارات (دبي، أبوظبي، الشارقة، ورأس الخيمة).

عروض للطائرات المسيّرة (الدرون) أصبحت عنصرًا أساسيًا تروي قصة الإمارات بأسلوب حديث ومبهر.

فعاليات عامة مجانية مثل العروض الاستعراضية (استعراضات في داون تاون دبي، القرية العالمية، رقصات وفنون شعبية، مهرجانات موسيقية).

تخفيضات وعروض في المراكز التجارية والمطاعم والفنادق، حيث يشارك القطاع التجاري بحماس في الاحتفالات.

تخفيضات في مخالفات المرور: في عام 2024، أُتيح للسائقين في أربع إمارات خصم 50% على المخالفات المرورية ضمن مبادرة اليوم الوطني.

مواقف سيارات مجانية للسائقين. لكن مع سيطرة نظام "باركن" على معظم مواقف دبي و"باركونيك" في أبوظبي، سننتظر صدور الإعلانات الرسمية لهذا العام.

شهر ديسمبر هو وقت تُضاء فيه ناطحات السحاب بألوان العلم (الأحمر، الأخضر، الأبيض، والأسود)، وتلتقي العائلات لتعكس وتحتفل وتخطط للمستقبل معًا.

احتفالية عيد الاتحاد تظل تذكيرًا مليئًا بالفخر بالأصول التي انطلقت منها دولة الإمارات، وبالمسيرة المتواصلة نحو المزيد من النمو والازدهار.