احتفاء بالتراث والوحدة في "يوم سوريا" بإكسبو سيتي دبي

لم يتمكن محمد جود أحمد، البالغ من العمر ست سنوات، من الجلوس ساكناً وهو يدخل إكسبو سيتي دبي صباح يوم السبت. كان يرتدي علماً سورياً صغيراً مثبتاً على قميصه، ممسكاً بيد والدته علا، متلهفاً للانضمام إلى الآلاف الذين يحتفلون بـ "يوم سوريا" في إكسبو سيتي دبي.