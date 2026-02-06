الإمارات

احتراق سيارة على شارع الشيخ زايد بدبي

صورة: تالا شلبي

صورة: تالا شلبي

نسرين عبدالله
تاريخ النشر

اشتعلت النيران في مركبة على شارع الشيخ زايد بالقرب من منطقة الخليج التجاري ووسط مدينة دبي يوم الجمعة. وصف أحد شهود العيان رؤية أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المركبة.

“كنت أقود سيارتي إلى أبوظبي مع أصدقائي عندما واجهت ازدحامًا مروريًا كثيفًا بشكل غير عادي على شارع الشيخ زايد،” قال أحد سائقي السيارات. “لم نتمكن’ من معرفة ما كان يحدث ولكن عندما اقتربنا، رأينا أن مركبة كانت مشتعلة. كانت سيارات الإطفاء موجودة بالفعل في الموقع، ولكن المزيد من مركبات الطوارئ مرت بنا مسرعة.”

تسبب الحادث في اختناقات مرورية شديدة على الطريق في كلا الاتجاهين، مع إظهار الخرائط لتأخيرات، وامتدت بعض الازدحامات حتى جميرا.

