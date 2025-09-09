احتجاجات نيبال تعزل "كاتماندو" جواً وتؤثر على رحلات دبي

تأثرت عدة رحلات جوية بين دبي ونيبال بعد الإغلاق المفاجئ لمطار كاتماندو الدولي يوم الثلاثاء بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق في الدولة الآسيوية.
وأكد متحدث باسم فلاي دبي لصحيفة خليج تايمز أن رحلة فلاي دبي FZ 539 المتجهة من مطار دبي الدولي (DXB) إلى مطار كاتماندو (KTM) يوم الثلاثاء (9 سبتمبر) تم تحويلها إلى لكناو.
وأضاف المتحدث باسم شركة الطيران أنه "سيتم توفير المرطبات للركاب وسيعودون إلى دبي في وقت لاحق اليوم (9 سبتمبر)".
كما تم إلغاء رحلات فلاي دبي الأخرى، بما في ذلك الرحلة FZ 540 من كاتماندو إلى دبي، بالإضافة إلى الرحلات FZ 573/574 وFZ 575/576، المقررة في 9 سبتمبر.
سيتم توفير أماكن إقامة للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم، حسب الحاجة، وسيتم إعادة حجز رحلاتهم على الرحلات المتاحة التالية. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب ونعتذر عن أي إزعاج قد يسببه ذلك لمسافرينا، وفقًا لما ذكرته فلاي دبي.
يُنصح العملاء بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45، أو زيارة مكتب فلاي دبي للسفر، أو التواصل مع وكيل سفرهم المعني للاستفسار عن خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة. كما يُنصح العملاء بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني، والتحقق من حالة رحلاتهم للاطلاع على أحدث المعلومات.