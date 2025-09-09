احتجاجات نيبال تعزل "كاتماندو" جواً وتؤثر على رحلات دبي

يُنصح العملاء بالتواصل مع مركز اتصال فلاي دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45، أو زيارة مكتب فلاي دبي للسفر، أو التواصل مع وكيل سفرهم المعني للاستفسار عن خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة. كما يُنصح العملاء بتحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني، والتحقق من حالة رحلاتهم للاطلاع على أحدث المعلومات.